Oms, oggi è il Giorno della cura di sé #selfcare

Milano, 24 lug. (askanews) – Lo chiamano Self Care Day, il 24 luglio. Oltre a suggerimenti per migliorare la salute, l’Oms ha lanciato nuove linee guida che mostrano come i sistemi sanitari possono promuovere interventi di autocura e il benessere per tutti.

Queste linee-guida e suggerimenti riguarderanno le diverse dimensioni di una vita sana: la salute sessuale e riproduttiva, i diritti alla salute mentale, la prevenzione e gestione delle condizioni di malattie croniche.

Gli interventi di autocura per la salute possono trasformare i sistemi sanitari e accelerare i progressi per far progredire la copertura sanitaria universale. Questo approccio vede le persone come potenti decisori nella propria salute, che promuovono l’autonomia e l’azione all’interno di un sistema sanitario di supporto.

Oggi, 4,3 miliardi di persone hanno un accesso inadeguato ai servizi sanitari essenziali basati sulle strutture.

Entro il 2030, si prevede che la carenza globale stimata di operatori sanitari per raggiungere e sostenere la copertura sanitaria universale raggiungerà i 18 milioni di operatori sanitari.