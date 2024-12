Palermo, 20 dic. (Adnkronos) - E' arrivato in aula, al bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, Oscar Camps, il fondatore della ong spagnola, che nell'agosto del 2019 soccorse i 147 migranti rimasti a bordo per quasi due settimane dopo il no allo sbarco dell'allora ministro dell...

Palermo, 20 dic. (Adnkronos) – E' arrivato in aula, al bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, Oscar Camps, il fondatore della ong spagnola, che nell'agosto del 2019 soccorse i 147 migranti rimasti a bordo per quasi due settimane dopo il no allo sbarco dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il vicepremier è accusato di sequestro di persona e di rifiuto di atti di ufficio. L'accusa ha chiesto 6 anni di carcere per il ministro dei Trasporti.