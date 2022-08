Operaio 32enne finisce sotto un’escavatrice in Veneto: corsa in ospedale

Dramma e tragedia sfiorata a Castelfranco Veneto dove un operaio 32enne finisce sotto un’escavatrice e si ferisce gravemente alle gambe

Dramma e tragedia sfiorata a Castelfranco Veneto, dove un operaio 32enne finisce sotto un’escavatrice: la corsa in ospedale ed i primi accertamenti per capire come stesse sono stati momenti terribili. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è rimasto incastrato proprio sotto l’asse posteriore del mezzo d movimento terra.

L’incidente sul lavoro, l’ennesimo in questa Italia che non dà menzione del delicato tema neanche in campagna elettorale, è avvenuto lungo via Barbaro questa mattina, 24 agosto, intorno a mezzogiorno.

Operaio finisce sotto un’escavatrice

Per la precisione, come spiega il Gazzettino, il sinistro si è verificato proprio “dietro alla villa Barbaro di Maser”. La vittima è un un operaio di 32 anni di Castelfranco Veneto e, per circostanze che dovranno essere chiarite dagli inquirenti accorsi sul posto, è rimasto incastrato sotto l’asse posteriore di un’escavatrice.

Lo sblocco del rimorchio e l’incidente

Il 32enne avrebbe riportato un severo trauma alle gambe. Sempre la fonte spiega che il lavoratore è dipendente di una ditta di opere di terra e che al momento dell’incidente pare fosse intento a provare lo sblocco del rimorchio. Ad un certo punto è finito con gli arti inferiori sotto le ruote del mezzo. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri della territoriale una unità del 118, i Vigili del fuoco e lo Spisal, che in casi simili ha mansioni di Polizia Giudiziaria.