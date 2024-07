Altra tragedia sul lavoro: Carlo Foderà, operaio di 47 di Marsala è morto dopo essere stato travolto da un autocarro nella azienda in cui lavorava. La Procura apre un’inchiesta, in attesa dell’autopsia.

Operaio travolto da autocarro: tragedia a Marsala

Altro sabato nero per le morti bianche: nella giornata di sabato 13 luglio Carlo Foderà, operaio di 47 di Marsala è stato travolto da un autocarro mentre lavorarava negli spazi dell’azienda di smaltimento di rifiuti.

Sul posto è giunto il pm di Marsala che ha aperto un’inchiesta. Intanto gli inquirenti indagano sulal dinamica dell’incidente.

La salma dell’operaio al momento si trova nell’obitorio del cimitero di Marsala, in attesa di autopsia.

Cgil: “Basta morti sul posto di lavoro”

“Non è più tollerabile – dice il segretario della Camera del lavoro di Marsala Benedetto Petrusa – continuare ad assistere a questa strage. La formazione, la prevenzione e il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere elementi prioritari, solo così potremmo arginare le continue morti sul lavoro”.

La segretaria provinciale della Fp Cgil Caterina Tusa punta l’attenzione sulla carenza di ispettori del lavoro: “In Sicilia gli ispettori sono solo una sessantina, troppi pochi in una regione in cui si continua a morire di lavoro. E’ necessario assumere ispettori, anche tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro, non si può più perdere tempo”.