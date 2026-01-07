Donald Trump non si arrende: il suo obiettivo è la Groenlandia. Dopo l’intervento militare in Venezuela e il conseguente arresto di Maduro e di sua moglie, gli Usa non escludono un intervento militare pure sull’isola più grande del mondo. E ora sì che il mondo trema davvero.

Trump vuole la Groenlandia, l’annuncio che fa tremare il mondo: “Opzione militare non esclusa”

Fin da quando è tornato alla Casa Bianca, Donald Trump non ha nascosto le sue mire nei confronti dell’isola più grande del mondo, la Groenlandia. Nelle ultime settimane il Tycoon è tornato all’attacco, asserendo che la Groenlandia serve agli Stati Uniti per una questione di sicurezza nazionale. Ora, dopo l’intervento militare in Venezuela che ha portato all’arresto del leader Maduro e della moglie, non si esclude l‘utilizzo delle forze armate per l’acquisizione da parte degli Usa della Groenlandia. La Casa Bianca alla Reuters: “sempre un opzione a disposizione del comandante in capo.“

Trump vuole la Groenlandia: la Danimarca rafforza la sua presenza militare

Mentre in una nota congiunta i leader europei affermano che “la Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia”, lo stesso ministro della difesa danese, Troels Lund Poulsen, ha annunciato l’intenzione del suo Paese di rafforzare la presenza militare sull’isola e che “avremo anche una presenza Nato più ampia, con più esercitazioni.” Il ministro inoltre, citato dall’agenzia Ritzau, ha precisato che sia la Danimarca che la Groenlandia sono membri dell’alleanza di difesa Nato con gli Stati Uniti.