Ordini medici, 'nostro impegno contro uso distorto fentanyl'

Milano, 14 mar. (Adnkronos Salute) - "Negli Stati Uniti è emergenza fentanyl, per l'alto numero di morti come conseguenza di un uso improprio" di questo farmaco, un potente oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico. "In Italia invece la parola d'ordine &e...

Milano, 14 mar. (Adnkronos Salute) – "Negli Stati Uniti è emergenza fentanyl, per l'alto numero di morti come conseguenza di un uso improprio" di questo farmaco, un potente oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico. "In Italia invece la parola d'ordine è prevenzione". Che significa "mettere in atto sistemi che impediscano l'uso distorto di questo medicinale al di fuori di quelle che sono le indicazioni per il trattamento del dolore, soprattutto nei soggetti neoplastici". Così Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), commenta in un video per il prossimo numero di 'Fnomceo Tg Sanità' il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici varato dal Governo.

"La Federazione – assicura – è impegnata in questo senso, a dare indicazioni ben precise ai propri iscritti, ai medici, per un uso assolutamente appropriato di questa sostanza che è un presidio fondamentale per la cura del dolore".