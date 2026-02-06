Da oggi, venerdì 6 febbraio 2026, Milo Infante non va in onda. Niente Ore 14 nel pomeriggio di Rai 2. E non è una scelta editoriale, né un caso isolato.

Milo Infante, Ore 14 e sera stravolta dai Giochi

È il peso, enorme, delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che da questa mattina occupano l’intero palinsesto del secondo canale della Rai.

Lo stop è ufficiale, ebbene sì. Confermato dai palinsesti Rai e dalla programmazione diffusa dall’azienda nelle ultime ore. Rai 2 diventa, di fatto, la rete olimpica per definizione in questi giorni. Gare, collegamenti, studi, commenti, tutto il giorno. Dalle 8.45 con Mattina Olimpica, fino a Notti Olimpiche, in chiusura intorno alle 22.45, passando per le varie edizioni del TG Olimpico delle 11.30, 15.00, 17.00 e 19.00.

In mezzo, naturalmente in questi giorni non c’è spazio per altro. Saltano quindi diversi programmi, non solo Ore 14, ma anche BellaMa e La porta magica. E anche la versione serale, Ore 14 sera, lo spin-off del talk di Infante in onda il giovedì alle 21.20, viene inevitabilmente congelata al momento. Nessun comunicato che possa far pensare ad altro, nessuna polemica. È semplicemente la logica dei grandi eventi. E la Rai lo dice chiaramente, attraverso le sue strutture di palinsesto.

Il programma di Milo Infante, noto per il taglio diretto e l’attenzione costante ai casi di cronaca, si ferma, solo per il momento. Punto. Lo ribadiscono fonti Rai, che parlano di una pausa “tecnica”, obbligata, legata esclusivamente alla copertura olimpica.

Ore 14 sera si ferma, quando torna Milo Infante

La domanda che gira anche sui social è un’altra. Tra il pubblico, e i suoi followers, negli ambienti televisivi. Quando torna Ore 14? E quando rivedremo Milo Infante, sia nel pomeriggio che in Ore 14 sera?

Secondo quanto emerge ancora dai palinsesti ufficiali Rai, la risposta è scritta nero su bianco. Le Olimpiadi di Milano Cortina si chiuderanno domenica 22 febbraio 2026. Salvo cambiamenti dell’ultima ora – sempre possibili – Ore 14 dovrebbe tornare in onda da lunedì 23 febbraio, riprendendo la sua collocazione abituale nel pomeriggio di Rai 2.

Una pausa lunga. Lunghissima, per chi segue il programma ogni giorno. Ma non definitiva. Anzi. Dalle stesse fonti aziendali filtra tranquillità: gli ascolti restano solidi, il progetto non è in discussione. Sarebbe impensabile il contrario, considerando il ruolo che Ore 14 ha ritagliato nel racconto quotidiano dell’attualità televisiva.

Intanto, il pubblico si abitua a un Rai 2 completamente diverso. Sport ovunque. Gare a tutte le ore. Una macchina enorme che non lascia margini. E Milo Infante, per una volta, resta fuori scena. Forzatamente.

Non è la prima volta che succede. I grandi eventi riscrivono tutto. Oggi tocca a Ore 14 e a Ore 14 sera. Tra poco più di due settimane, però, si torna alla normalità. O quasi. Con Infante di nuovo al suo posto. Come prima. Forse anche con qualcosa in più da raccontare.