Sta per finire il mese di giugno e non possono mancare le ultime previsioni per l’oroscopo del weekend: oggi, sabato 29 giugno, e domani, domenica 30, ecco cosa ci attende.

Le previsioni del weekend

L’oroscopo del weekend ha tante sorprese per molti segni zodiacali: i segni di Fuoco sono governati da emozioni tra irrequietezza e riflessione, quelli di Terra sono produttivi, mentre quelli d’Aria sono curiosi e positivi, invece, quelli d’Acqua sono forse troppo istintivi.

Ariete: Segno non troppo fortunato in questo weekend, amore turbolento e preoccupazione per la propria situazione finanziaria. Evitare incomprensioni.

Toro: Sorprese inaspettate e una forte determinazione che aiuterà a migliorare la propria condizione lavorativa. Attenzione all’amore e al risparmio, per non perdere il controllo delle finanze.

Gemelli: Segno molto fortunato in amore, meno in ambito lavorativo, nel quale bisognerà risolvere diversi problemi.

Cancro: Periodo interessante, ma attenzione alla famiglia e all’amore di coppia, spesso trascurate per impegni lavorativi.

Leone: Periodo di grande energia, ma l’amore riserva non poco preoccupazioni, così come la situazione finanziaria. Entusiasmo contagioso che attira il sostegno di chi ti circonda.

Vergine: Fortuna altalenante per questo segno, se si ha un clima sereno nelle relazioni, non si può dire lo stesso per l’ambito della salute e delle finanze.

Bilancia: Periodo sfortunato, grandi problemi in amore, mentre sul fronte lavorativo si vive una fase in ascesa.

Scorpione: Giornate dall’umore altalenante, preoccupazioni in ambito finanziario, mentre l’amore procede a gonfie vele, con serate romantiche in vista.

Sagittario: Sorprese inaspettate in ambito lavorativo, potrebbero essere non molto gradite. Attenzione alle spese superflue.

Capricorno: Poca energia per vivere al meglio questi due giorni, in amore c’è una situazione sfuggente, con problemi da risolvere, mentre la situazione finanziaria gode di ottima salute. Venere nel settore dell’amicizia indica piacevoli interazioni sociali la sera del sabato.

Acquario: In vista ostacoli sul lavoro, poca fortuna in questi giorni, dunque, fare molta attenzione alle finanze e all’amore. Forte bisogno di indipendenza.

Pesci: Giornate di alti e bassi, problemi sia in amore, con delle liti di troppo, che in ambito lavorativo, con qualche insoddisfazione. Giorni nervosi, in cerca del benessere emotivo.