L’oroscopo della settimana, dal 4 al 10 novembre 2024, rivela numerosi cambiamenti in vista per ogni segno zodiacale, sia in ambito amoroso che in quello lavorativo. Ecco i segni più fortunati e sfortunati in questi giorni.

L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre

Nell’oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 4 a domenica 10 novembre 2024, l’ingresso di Marte nel segno del Leone darà impulso a una forte volontà di affermazione, in particolare per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

Ariete: l’arrivo di Marte in Leone offre l’opportunità di rilassarsi, vivere il presente e dedicarsi a nuove passioni. In arrivo una settimana particolare, continueranno gli alti e bassi in amore fino a quando non si troverà la chiave giusta per far avanzare la relazione.

Toro: grazie alla presenza di Urano nel segno, si gestiranno al meglio situazioni familiari complesse. Non si perderà il focus sui progetti lavorativi ed è arrivato il momento di fare spazio a nuove esperienze nel campo dell’amore, soprattutto per i single della seconda decade.

Gemelli: nonostante Venere ostile, Giove riuscirà a far esprimere i sentimenti in modo intenso. Le vecchie incomprensioni nei rapporti andranno via via a migliorare, mentre non si perderà il focus sui progetti lavorativi.

Cancro: il Sole splende nel segno, soprattutto se si è nati a luglio. Buone notizie in amore, nessuna particolare difficoltà in arrivo. La settimana inizia con il piede giusto anche in ambito lavorativo.

Leone: giornata positiva grazie alla presenza di Venere nel segno. Periodo lavorativo interessante per la seconda e terza decade leonine. Le coppie stabili raggiungeranno una passione sempre più forte, ma per molti il cuore inizierà a battere per qualcuno incontrato da poco.

Vergine: Mercurio e Venere non sono favorevoli oggi, bisognerà fare molta attenzione all’aspetto emotivo dell’amore. Giorni complicati e scelte difficili da prendere.

Bilancia: giorni positivi in vista. L’amore sarà il protagonista di queste giornate e le nuove opportunità da cogliere nel lavoro saranno molte.

Scorpione: il Sole nel segno si allea con Saturno all’inizio della settimana, questo permetterà di alimentare le proprie ambizioni. Il lavoro andrà molto meglio nonostante lo stress, ma con un po’ di pazienza tutto si risolverà. L’importante è fare attenzione al proprio umore e ai propri comportamenti verso gli altri.

Sagittario: Saturno e Nettuno potranno creare qualche instabilità, ma Venere, la Luna e Mercurio nel segno, riusciranno a mantenere l’equilibrio. Non si perderà il focus sui progetti lavorativi ed è arrivato il momento di fare spazio a nuove esperienze nel campo dell’amore.

Capricorno: in arrivo una settimana particolare, si è alla ricerca di risposte e di nuovi stimoli. I single della terza decade potrebbero iniziare una nuova storia affettiva, mentre tante proposte lavorative interessanti all’orizzonte.

Acquario: si ha la serenità giusta per affrontare una nuova settimana. Nessun problema in amore mentre, il lavoro, che ha creato non pochi pettegolezzi nell’ultimo periodo, offrirà delle buone opportunità.

Pesci: nervosismo nell’aria, bisognerà prendere una decisione difficile nelle prossime ore. Problemi sia in ambito familiare che in amore. Mantenere la calma e la concentrazione sarà fondamentale.