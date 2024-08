L'oroscopo di oggi, lunedì 12 agosto 2024, e tutte le previsioni per ogni segno zodiacale in amore, lavoro e fortuna.

L’oroscopo di oggi, lunedì 12 agosto 2024, svela grandi novità per molti segni zodiacali. Il segno più fortunato della giornata è lo Scorpione, mentre quello più sfortunato è il Leone. Ecco tutte le previsioni su amore, lavoro e fortuna.

Ariete: siete particolarmente provocatori nella giornata di oggi, ma anche molto fortunati, con un umore che potrebbe scontrarsi con le altre persone. Cercate di trovare le mezze misure, soprattutto in amore, dove le temperature si faranno bollenti, e sul lavoro, in cui dovrete dimostrare la vostra determinazione;

Toro: sarà una giornata interamente dedicata ai vostri desideri e ai vostri piaceri. L’amore andrà molto bene e sul lavoro otterrete degli ottimi risultati. Sarete sicuramente molto felici a fine giornata;

Gemelli: siete sul punto di esplodere e non avete idea delle conseguenze che questo potrebbe avere. Camminate su un terreno pericoloso, ma in fondo una parte di voi ha sempre amato il fuoco. L’amore non andrà nel migliore dei modi e anche sul lavoro rischierete di andare in tilt;

Cancro: avete voglia di fare qualcosa di nuovo, di diverso dal solito. Una voglia che aumenterà se vi troverete in buona compagnia. In amore sperimenterete moltissima dolcezza, mentre sul lavoro avrete modo di risolvere tutti i problemi;

Leone: siete sulle montagne russe emotive e non sapete come scendere. Passate dalla felicità più totale alla tristezza devastante, passando per rabbia, stress e nervosismo. Cosa succede? Forse dovete fare ordine tra le vostre emozioni, coinvolgendo l’amore e trasformando la creatività in lavoro;

Vergine: vi sentite particolarmente dolci e teneri in questa giornata. Per questo riuscirete a coltivare al meglio la vostra relazione e i vostri sentimenti. Sul lavoro vi sentirete un po’ stanchi ma riuscirete come sempre ad organizzare al meglio tutto;

Bilancia: avrete una grande energia, in grado di coinvolgere le persone che vi staranno vicine. L’amore andrà molto bene e vi sentirete degli adolescenti con il batticuore. Sul lavoro state procedendo velocemente e nel migliore dei modi;

Scorpione: vi piace provocare, esagerare, farvi notare. Una giornata in cui avrete voglia di avere l’attenzione su di voi. In amore riceverete gesti e parole che vi faranno innamorare. Sul lavoro potreste avere un’idea davvero geniale;

Sagittario: siete un po’ tesi e agitati nella giornata di oggi, forse anche per qualche dubbio che vi tormenta. Le vostre emozioni sono confuse ma sarete circondati dall’amore;

Capricorno: avete bisogno di un amore in grado di sostenervi e donarvi tanta serenità. Non è sempre facile trovarlo, alcuni di voi ci sono riusciti, altri ci riusciranno presto. Sul lavoro cercate di far andare le cose per il meglio;

Acquario: nella giornata di oggi sarete dei vincenti. Avrete voglia di ottenere ottimi risultati in tutto quello che fate e avrete un grande entusiasmo. L’amore si mischierà alla passione, mentre sul lavoro avrete voglia di una pausa;

Pesci: l’amore non sarà il vostro punto forte nella giornata di oggi, ma anche sul lavoro sarete particolarmente distratti. Vi concentrerete sulle cose semplici, come una tazzina di caffè, un sorriso, un gesto gentile.