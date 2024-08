L’oroscopo di oggi, domenica 11 agosto 2024, con tutte le previsioni per ogni segno zodiacale, nell’ambito dell’amore, del lavoro e della fortuna.

L’oroscopo di oggi, domenica 11 agosto 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

Le previsioni dell’oroscopo di oggi, domenica 11 agosto 2024, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna di tutti i segni zodiacali. Il segno più fortunato della giornata è il Capricorno, mentre il segno più sfortunato è il Sagittario. Ecco tutte le previsioni del giorno.

Ariete: con Marte dalla vostra parte, avrete voglia di nuove avventure piene di adrenalina. Sarà il momento giusto per provare qualche nuova attività e concedersi un po’ di tempo da dedicare allo sport;

Toro: sarete un po’ pigri e immersi nelle vostre emozioni, ma avrete anche voglia di dedicarvi alle altre persone. Un po’ di romanticismo vi farà piacere, tirerà fuori la vostra dolcezza. Per quanto riguarda la fortuna, vi farà stare in ottima compagnia;

Gemelli: non riuscirete molto a farvi capire, ma sapete perché? Perché neanche voi state capendo voi stessi. Cercate di decifrare meglio le vostre emozioni e mandare via la confusione. Ci sarà qualche discussione in amore, mentre sul lavoro avrete voglia di vacanza;

Cancro: vi tufferete di testa nel mare delle vostre emozioni, come piace fare a voi. Vi sentirete particolarmente profondi, ma con qualche momento di insicurezza. Sarete molto dolci in amore e cercherete di non pensare al lavoro;

Leone: dovrete cercare di stare con i piedi per terra, almeno per un giorno. Questo non vuol dire che dovrete abbandonare i vostri progetti. In amore vi sentirete invincibili, ma sarete instancabili anche sul lavoro, nonostante la voglia di divertimento;

Vergine: non vi sentirete all’altezza della situazione che state affrontando e questo vi renderà un po’ vulnerabili. Potrebbe essere la scusa giusta per avere più coccole in amore e per prendervi una pausa dal lavoro;

Bilancia: tutto andrà per il verso giusto e saprete gestire ogni situazione al meglio. In amore saprete prendere l’iniziativa e lasciarvi coinvolgere e sul lavoro sarete molto operativi, nonostante la voglia di vacanze;

Scorpione: rifletterete su punti esistenziali della vostra vita, sarete particolarmente riflessivi. L’amore riuscirà ad emozionarvi e commuovervi, mentre cercherete in tutti i modi di lasciar perdere lo stress del lavoro;

Sagittario: sarete un po’ nervosi per via del caldo insopportabile, che non sarà adatto a tutte le attività che avreste voglia di fare. Meglio una giornata di relax, con un po’ di amore e poco lavoro;

Capricorno: sarete molto generosi e sfrutterete al meglio la vostra grande fortuna. Ogni tanto vi farete prendere dall’ansia da prestazione, ma poi riuscirete a dare il meglio come sempre. Volete rendere felice il vostro partner, lontani dal lavoro sarete più dolci;

Acquario: approfittate di questa giornata per capire meglio voi stessi e il vostro umore traballante. Potrete trovare un modo utile per sfogare il nervosismo, per esempio puntando sull’attività fisica;

Pesci: vi sentirete molto stanchi e un po’ frustrati per aver lavorato tanto senza ottenere troppi risultati. Il momento delle ferie è arrivato, per cui cercate di pensare solo a quello, il resto potete rimandarlo a settembre.