Pasqua e Pasquetta sono alle porte, si tratta di giornate di festa che permetteranno alle persone di staccare dalla quotidianità pensando all’affetto dei propri cari e godendosi del riposo. Scopriamo cosa dirà l’oroscopo in merito a queste due giornate.

Oroscopo 2025: le previsioni per Pasqua e Pasquetta

I segni zodiacali e l’oroscopo sono parte dell’italianità sono infatti molti gli italiani che credono e seguono quotidianamente il giudizio degli astri rispetto alle loro vite.

Giornate di festa come Pasqua e Pasquetta fanno staccare dalla quotidianità ma allo stesso tempo cresce la curiosità rispetto a quello che l’Oroscopo ha in serbo per capire come vivere la giornata.

Cosa dicono gli astri

Per i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – Ariete si lascerà andare godendosi l’affetto dei cari, anche il Leone si rilasserà guardando con ottimismo al futuro, senza però puntare ad eccedere. Il Sagittario godrà una Pasqua e Pasquetta in famiglia o facendo una gita fuori porta.

Per i segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – Il Toro ricerca serenità passando del tempo sereno pasteggiando e non pensando alla famiglia. Per la Vergine saranno giorni in cui è importante staccare la spina e lasciar da parte tutto, questioni amorose comprese. Il Capricorno vivrà una pasqua serena e tranquilla senza pensare al lavoro.

Segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – Per i Gemelli aria di rinnovamento, la Bilancia vivrà il momento con serenità trovando il giusto equilibrio tanto atteso. Acquario è al momento fuori posto, deve allontanare le negatività ed apprezzare le persone che gli vogliono davvero bene.

Chiudiamo con i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci. Il Cancro ha un umore altalenante, parlare con altre persone aiuterà a creare nuove connessioni. Per lo Scorpione è necessario trovare del tempo per sé lasciando da parte gli altri. I Pesci vivono un momento di assoluta tranquillità sia in famiglia che in amore.