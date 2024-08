L’oroscopo di oggi, venerdì 9 agosto 2024, e tutte le previsioni per ogni segno zodiacale nell’ambito dell’amore, del lavoro e della fortuna.

L’oroscopo di oggi, venerdì 9 agosto: le previsioni per tutti i segni zodiacali

L’oroscopo di venerdì 9 agosto 2024 svela tutte le novità previste per tutti i segni zodiacali per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna. Il segno zodiacale più fortunato di oggi è la Bilancia, mentre il più sfortunato è il Cancro. Ecco tutte le previsioni!

Ariete: avete un grande bisogno di ribellione e siete un po’ stufi della routine quotidiana. Cercate qualche avventura semplice, ma divertente per svagarvi. L’amore non andrà per il meglio, ma avrete soddisfazioni sul lavoro;

Toro: penserete soprattutto alle vostre emozioni e sarete pronti a donarvi completamente in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete felici di partire per le ferie;

Gemelli: avete una gran voglia di divertirvi e svagarvi, e ve lo meritate dopo tanto impegno in tutto quello che fate. Un po’ di leggerezza ci vuole, sia in amore che in amicizia. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di metterlo un po’ da parte e rilassarsi;

Cancro: siete molto precisi e probabilmente sarete pronti a bacchettare gli altri. Cercate di non esagerare, per non infastidire nessuno. In amore sarete pronti per qualche sguardo e qualche carezza, ma senza esagerare. Sul lavoro farete un po’ di fatica;

Leone: sarete energici e pieni di voglia di fare e di entusiasmo. L’amore vi travolgerà completamente, come è giusto che accada soprattutto d’estate. Sul lavoro vi darete assenti, avete troppa voglia di divertirvi;

Vergine: la comunicazione è il vostro punto di forza in ogni ambito. L’amore in questo momento vi soddisfa particolarmente, così come il lavoro, dove vi sentirete dei leader;

Bilancia: avete bisogno di trovare il vostro equilibrio, e non è così semplice. Sarà il momento giusto per trovare un po’ di tranquillità e di pace. Siete dei professionisti per quanto riguarda l’amore e sarete sempre disponibili sul lavoro;

Scorpione: godetevi questa giornata da vere dive, perché è così che vi sentirete in ogni ambito della vostra vita. L’amore soddisfa tutti i vostri desideri e sul lavoro tutti vi guarderanno con grande ammirazione;

Sagittario: una giornata divertente e piena di sorrisi, in cui riuscirete a fare chiarezza su molti aspetti. L’amore sarà meglio viverlo alla giornata, mentre il lavoro è il caso di metterlo da parte per godersi una vacanza;

Capricorno: sarete un po’ di cattivo umore, ma non vi farete abbattere troppo. Cercherete di continuare ad essere determinati e costanti, ma terrete lontano l’amore. Sul lavoro, invece, sarete operativi sempre;

Acquario: siete pieni di gioia e di soddisfazione, soprattutto per quanto riguarda emozioni e sentimenti. In amore sarete decisamente scatenati e riuscirete ad essere bravi sul lavoro anche senza impegnarvi troppo;

Pesci: siete pronti per nuovi progetti, anche importanti, che riguarderanno sia il lavoro che la vita privata. Avrete anche un po’ bisogno di leggerezza, per cui vi lascerete andare al gossip con le amicizie, tenendo lontano l’amore.