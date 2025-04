Cosa riservano le stelle questa settimana? Ecco l’oroscopo dal 7 al 13 aprile 2025, sorprese in arrivo per alcuni segni!

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 7 al 13 aprile 2025 sono Cancro, Bilancia e Scorpione, quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Sagittario.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 7 al 13 aprile 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana a due facce, se dal punto di vista lavorativo andrà tutto alla grande, anzi alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione inaspettata, dal punto di vista sentimentale sarà una settimana deludente. Cercate di non aspettarvi nulla da chi amate.

Toro: settimana no, all’insegna di stanchezza e stress. Avete bisogno di riposo, di un periodo di pausa dalla quotidianità che vi sta lentamente risucchiando tutte le energie psico-fisiche.

Gemelli: settimana nel complesso positiva, sul lavoro nulla da segnalare, sarà una settimana tranquilla, in amore qualche malumore ma nulla che non si risolverà nel migliore dei modi.

Cancro: il 2025 sta cominciando piano piano a sorridere anche a voi! Questa sarà una settimana super, piena di amore e soddisfazioni. Anzi, alcuni di voi riceveranno una sorpresa che mai e poi mai si sarebbero aspettati di ricevere!

Leone: settimana così così. Sul lavoro qualche imprevisto di troppo potrebbe creare dei problemi con i colleghi, in amore invece occhio alla gelosia che potrebbe portare ad accese discussioni con il partner.

Vergine: non sarà una settimana semplice da ogni punto di vista. In amore settimana all’insegna di litigi e malumore, anche sul lavoro le cose non andranno meglio, gli imprevisti saranno infatti all’ordine del giorno.

Bilancia: sono state settimane difficili, ma ecco che le cose cominciano piano piano a migliorare. Questa sarà una settimana nella quale sarete baciati dalla fortuna, tutto andrà come desiderate e, soprattutto in ambito lavorativo, sorprese in arrivo!

Scorpione: ottima settimana dal punto di vista sentimentale, chi è single potrebbe infatti conoscere una persona molto speciale che potrebbe cambiarvi la vita. Sul lavoro tutto nelle norma.

Sagittario: settimana non facilissima, gli imprevisti potrebbero infatti essere all’ordine del giorno e, in ambito sentimentale, la gelosia potrebbe portare a litigi e discussioni con il partner.

Capricorno: settimana tranquilla all’insegna della serenità familiare. In questi giorni sentirete anche il bisogno di riconnettervi con la parte più profonda di voi stessi e capire cosa volete davvero dalla vostra vita.

Acquario: settimana a due facce, sorprese in arrivo in amore per i single, qualcun di speciale potrebbe chiamarvi. Sul lavoro qualche difficoltà di troppo che potrebbe farvi performare meno bene del solito.