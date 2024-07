Tutte le previsioni dell’oroscopo di oggi, martedì 16 luglio 2024, per ogni segno zodiacale. Scopriamo quali saranno i più fortunati.

L’oroscopo di oggi martedì 16 luglio 2024: le previsioni per ogni segno zodiacale

L’oroscopo di oggi, martedì 16 luglio 2024, svela grandi novità per tutti i segni zodiacali. Il segno più fortunato della giornata sarà il Cancro, mentre quello più sfortunato sarà l’Acquario. Ecco tutte le previsioni!

Ariete: sarete particolarmente desiderosi di coccole e dolcezza. Metterete i vostri sentimenti al primo posto e sarete pronti a fare qualche progetto importante dal punto di vista sentimentale. La vostra dolcezza vi aiuterà anche sul lavoro;

Toro: avrete un gran bisogno di fare più cose possibili, ma sarà davvero difficile gestire tutto. In amore vi sentirete in dovere di fare qualcosa, così come sul lavoro. Cercate di capire cosa desiderate davvero;

Gemelli: sapete sempre come comportarvi, ma a volte non vi piace essere come gli altri si aspettano che voi siate. Colpi di testa in arrivo? Può essere, ma sicuramente metterete i sentimenti al primo posto, come sempre. Sul lavoro le cose andranno bene, grazie anche alla fortuna;

Cancro: non vi tirate mai indietro di fronte a nessuna situazione. Siete sempre molto determinati nel raggiungere i vostri obiettivi e non vi fate problemi nel mettervi al primo posto. Continuate così, perché oggi sarà la vostra giornata fortunata;

Leone: pensate di avere tutto sotto controllo ma non è così. Cercate di non sottovalutare alcune situazioni e comportatevi in modo corretto con gli altri. Non ha senso alzare la voce o cercare di imporsi. Provate a darvi una regolata;

Vergine: volete tutto e subito ma non funziona sempre così. Incastrate l’amore nel vostro tempo libero, ma sarete molto più attenti al vostro lavoro. Potrebbe essere un errore;

Bilancia: sarete particolarmente sensibili ma anche molto empatici. Capirete al volo alcune situazioni e sarete pieni di voglia di far vedere agli altri la vostra bontà. Sarà una giornata ottima sotto ogni punto di vista;

Scorpione: avrete moltissimi impegni e reggere i nuovi ritmi sarà davvero complicato. Cercate di tirarvi su le maniche e non perdere la pazienza, perché siete tranquillamente in grado di gestire ogni cosa;

Sagittario: possiamo darvi un consiglio? Smettetela di parlare troppo, potreste diventare pesanti con gli altri e perdere di vista l’importanza delle vostre azioni. Comunicare è importante, ma con la giusta dose di parole;

Capricorno: sarà una giornata davvero fortunata, con grandi novità sul lavoro ma anche dal punto di vista sentimentale. Sarete ben felici di mostrare le vostre qualità e il vostro talento. Avanti così;

Acquario: nella giornata di oggi è meglio camminare in punta di piedi, cercando di evitare le situazioni che possono creare stress o mandarvi in crisi. Equilibrio precario in amore e difficoltà sul lavoro non vi impediranno di trovare qualche utile soluzione;

Pesci: siete sempre molto pratici, con una gran voglia di mettervi in gioco e farvi trovare pronti in qualsiasi situazione. Sarete felici di mettere al primo posto l’amore, ma avrete una particolare attenzione anche per il lavoro.