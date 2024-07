Scopriamo insieme la classifica dei segni più fortunati secondo le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio 2024.

L’oroscopo settimanale dal 15 al 21 luglio: la classifica dei segni più fortunati

Nella classifica dei segni zodiacali più fortunati secondo l’oroscopo della settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio, si nota una certa tensione. Scopriamo tutte le posizioni della classifica e le previsioni della settimana.

12 – Scorpione: sarete spericolati e con una gran voglia di rischiare. Ma forse non sarà la settimana giusta per farlo. Cercate di capire se vale la pena buttarsi o se è meglio aspettare un momento migliore;

11 – Acquario: avete accumulato tanta tensione e ora sentite il bisogno di sfogarla in qualche modo. Cercate di non tirare troppo la corda e di non perdere completamente la pazienza;

10 – Toro: non siete nel momento più fortunato e ottimista, per cui è meglio stare lontani dai rischi. Cercate di trovare il modo di comunicare meglio che potete con le persone giuste;

9 – Pesci: vi state lasciando andare un po’ troppo e forse è arrivato il momento di cercare di rimettersi un po’ in riga. Concentratevi sul lavoro, ma anche sulle relazioni;

8 – Cancro: i sentimenti per voi sono sempre al primo posto. Siete molto emotivi e amate dedicarvi alle vostre relazioni più importanti. Continuate così, è il vostro punto fondamentale come sempre;

7 – Gemelli: nonostante abbiate un fascino unico nel suo genere, avrete la lingua un po’ troppo lunga in alcune occasioni. Non esagerate con la spavalderia e smettetela di essere convinti di essere in una serie tv per adolescenti;

6 – Bilancia: vi sentite pieni di voglia di stare al centro dell’attenzione e saprete come fare per esaudire questo vostro desiderio. Il caldo vi metterà a dura prova, ma troverete qualche fresca soluzione per non perdere la pazienza;

5 – Leone: vi dedicherete principalmente all’amore, ma anche alle relazioni che riguardano l’amicizia e la famiglia. Avrete voglia di coccole, di dolcezza, di romanticismo e di divertimento;

4 – Vergine: sarete un po’ malinconici, ma questo non escluderà la vostra voglia di divertirvi. Avrete molti pensieri nella mente, ma toccherà a voi trovare il modo per ritrovare un po’ di leggerezza;

3 – Capricorno: l’amore sarà il vostro punto fermo. Punterete tutto su sentimenti ed emozioni e vi sentirete davvero al massimo della vostra forma. Sarà una settimana davvero super;

2 – Ariete: l’aria estiva e gli ormoni impazziti vi spingeranno a sentirvi come delle adolescenti alla prima cotta. Cercate di non mettervi troppo in ridicolo, ma non perdete quella spensieratezza che ha bussato alla vostra porta;

1 – Sagittario: la fortuna sarà tutta dalla vostra parte in questa settimana bellissima, ricca di belle sorprese, di divertimento, di sentimenti e di grande energia.