Toro: weekend difficile, il nervosismo vi accompagnerà entrambi i giorni e ciò potrebbe ripercuotersi anche sulle relazioni interpersonali. Giornate quindi perfette per riflettere su quello che volete dalla vita.

Gemelli : sarà un fine settimana super emozionante! Alcuni di voi infatti riceveranno una sorpresa davvero inaspettata da qualcuno che non sentite da tantissimo tempo.

Cancro : per molti di voi è il mese del compleanno, anche questo fine settimana sarà molto positivo, anche se dovrete fare i conti con continui sbalzi di umore, ma del resto è nella vostra natura.

Leone : sabato sarà una giornata fortunatissima in amore, soprattutto per i single che potrebbero conoscere qualcuno di speciale. Domenica la stanchezza della settimana si farà invece sentire.

Bilancia : avete bisogno di riposo, la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo vi impedisce di divertirvi e di passare le giornate come desiderate. Cercate quindi di riposarvi, al fine di vivere al massimo il resto dell’estate.

Sagittario: sorprese in arrivo questo fine settimana! Alcuni di voi infatti potrebbero ricevere una telefonata da qualcuno di davvero speciale!

Capricorno : weekend così così, siete di cattivo umore e ciò si potrebbe ripercuotere anche sulle relazioni interpersonali. Il consiglio è passare più tempo possibile in mezzo alla natura.

Acquario : relax e divertimento si alterneranno in questi due giorni. Soprattutto nella giornata di domenica vivrete momenti davvero indimenticabili con gli amici di sempre.

Pesci: weekend di buoni propositi e piani per il futuro. Avete tante idee in testa, è questo il momento giusto per cominciare a realizzare i vostri progetti! Occhio solo a un pò di nervosismo domenica.