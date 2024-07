L’oroscopo della settimana dall’1 al 7 luglio 2024 svela grandi novità per molti segni zodiacali. Scopriamo insieme la classifica dei segni più fortunati.

La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio svela una preferenza per i segni d’acqua. Ecco la classifica completa.

12. Acquario: non siete particolarmente socievoli e rischiate spesso di scagliarvi contro gli altri. Avete un livello di sopportazione molto basso, per cui è il momento di gestire la vostra rabbia;

11. Ariete: non siete particolarmente gentili e propensi alla comunicazione. La fortuna non sarà dalla vostra parte, anche perché sarete particolarmente ostili;

10. Bilancia: il segno sarà allergico ad ogni tipo di dichiarazione d’affetto. Sarete insicuri e preferirete tenere gli altri lontani da voi. Siete sicuri di quello che state facendo? Riflettete bene;

9. Capricorno: siete in grado di farvi sentire quando avete qualcosa da dire, la maggior parte delle volte. Non avete mezze misure e mezze termini, per cui tendete a non fare sconti a nessuno;

8. Leone: la sfida costante fa parte di voi, ma è meglio non esagerare, per evitare scontri. Non vi tirate mai indietro, ma non sempre riuscite a sovrastare gli altri, se ci sono di mezzo i sentimenti;

7. Sagittario: super disponibili per lunghe chiacchierate, che vi aiuteranno a mettere da parte la vostra timidezza. Sarà il momento giusto di confrontarsi con gli altri;

6. Scorpione: l’amore riempie le vostre giornate, nel bene e nel male. Cercate di pensare anche a voi stessi e a prendervi del tempo per rilassarvi e mettervi ogni tanto al primo posto;

5. Toro: siete sempre pronti all’azione, ma la gelosia spesso vi frena nelle relazioni. Cercate di godervi questa settimana, perché la fortuna vi terrà compagnia;

4. Gemelli: un po’ di insicurezza vi farà sembrare più interessanti, ma cercate di non esagerare, perché valete tantissimo. Sarete pronti a divertirvi e a trascorrere qualche giornata piena di leggerezza;

3. Vergine: vi piace avere sempre la risposta giusta in ogni occasione e ci riuscite quasi sempre. Sarete molto fortunati in questa settimana, con livelli altissimi di sicurezza;

2. Pesci: sarete travolti dai sentimenti in questa settimana super positiva. La fortuna sarà dalla vostra parte in ogni ambito e sarete davvero molto romantici;

1. Cancro: siete molto concentrati sull’amore e non perdete tempo in chiacchiere, ma lo sfruttate per qualcosa di molto più serio. Il segno più fortunato di questa settimana saprà come divertirsi e godersela a pieno!