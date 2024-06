Nella settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno 2024, l’oroscopo parla chiaro: soltanto alcuni segni zodiacali sono baciati dalla fortuna. Vediamo la classifica.

Oroscopo: classifica dei segni più fortunati fino al 30 giugno

La classifica dei segni zodiacali più fortunati, per la settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 giugno, vede come protagonisti i segni d’acqua: Scorpione, Cancro e Pesci. Gli altri non hanno la dea bendata dalla loro parte, ma non devono darsi per vinti. Al dodicesimo posto troviamo l’Ariete, che non sa proprio cosa sia la calma e ha la tendenza a lamentarsi, soprattutto quando le cose non vanno come desidera. Undicesima posizione per la Bilancia, che in questo periodo ha Venere e Mercurio contro ed è infastidita da ogni cosa. Al decimo posto c’è il Leone che, strano ma vero, è tutt’uno con la malinconia.

Oroscopo: i segni zodiacali nel mezzo

La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo prosegue con Capricorno, che conquista la nona posizione. Non è solo la dea bendata a stargli lontano, ma anche l’amore. Ottavo posto va all’Acquario, che in questo periodo ha la polemica facile. La colpa è di Marte, contraria, e degli altri pianeti. Il Sagittario merita la settima posizione per colpa di Giove opposto, mentre Gemelli conquista il sesto posto.

Segni zodiacali più fortunati: i primi cinque

La quinta posizione va allo Scorpione, che viene sempre bilanciato dall’amore. Vergine, che in questo periodo si sente irresistibile, conquista il quarto posto, mentre il Toro, anche lui pieno di sé, il terzo. Il Cancro, con la sua voglia di prendersi cura di tutti, merita la seconda posizione. Il primo posto dell’oroscopo più fortunato va a Pesci che, anche senza impegnarsi più di tanto, riceverà ottime notizie.