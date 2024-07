Per quanto riguarda il weekend del 13 e 14 luglio 2024, l’oroscopo sembra avere le idee molto chiare. Solo alcuni segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna. Scopriamo insieme la classifica.

Oroscopo del weekend del 13 e 14 luglio: la classifica dei segni zodiacali più fortunati

L’oroscopo del fine settimana di sabato 13 e domenica 14 luglio sarà molto interessante per tutti i segni zodiacali, soprattutto la Bilancia, che troverà il modo per reinventarsi. Ci saranno grandi novità, ma solo alcuni segni saranno baciati dalla fortuna. Le ultime quattro posizioni della classifica sono occupate da:

12 – Cancro: meglio non chiudervi completamente nel vostro guscio, anche se avrete un po’ di ansia. Cercate di accettare qualche invito e distrarvi, evitando scontri e momenti di tensione;

11 – Vergine: sarà un fine settimana particolarmente malinconico, in cui non riuscirete a godervi a pieno le vibrazioni estive. Cercate di dedicarvi a qualche attività che amate e magari scegliete di trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta;

10 – Ariete: sarete impegnati in alcune commissioni, ma dovrete cercare di trovare qualche momento per voi stessi. Apprezzato e consigliato il tempo in famiglia e con gli amici;

9 – Pesci: un weekend dedicato al relax. Nessuno dovrà disturbarvi, se non ha intenzione di scatenare la vostra ira. Cercate di mantenere la calma e il clima sereno di cui avete bisogno.

Oroscopo del weekend del 13 e 14 luglio: i segni zodiacali nella media

La classifica dei segni zodiacali più fortunati del weekend prosegue con:

8 – Leone: è stata una settimana intensa, per cui dovrete solo premiarvi con qualcosa di appagante. Godetevi del tempo in compagnia dedicato al divertimento e al relax;

7 – Toro: sarà un fine settimana molto interessante, soprattutto a livello sentimentale e sociale. Sarete pronti a stare in compagnia, fare qualcosa di nuovo e avventuroso;

6 – Scorpione: un weekend pieno di energia, da dedicare all’attività fisica, alla compagnia e ai sorrisi. Mangiate bene, leggete, fate qualche passeggiata, nuotate, ballate e soprattutto divertitevi,

Oroscopo del weekend del 13 e 14 luglio: le prime cinque posizioni

Le prime cinque posizioni della classifica sono:

5 – Sagittario: saranno due giornate fortunate dal punto di vista sentimentale, piene di spensieratezza e di bellissime idee. Lasciatevi trasportare dalla vostra creatività e dalla vostra voglia di fare;

4 – Bilancia: due giornate di stabilità e gioia, piene di fortuna e di cose belle. Sarete circondati da belle persone, avrete voglia di fare qualcosa di nuovo e sarete anche disposti a partire;

3 – Acquario: sarà un fine settimana dedicato al divertimento. Riuscirete ad organizzare qualcosa di bello e divertente in compagnia dei vostri amici. Saranno due bellissime giornate;

2 – Capricorno: sarà un weekend molto romantico e molto sereno. Dovrete cercare di mantenere questa serenità, perché ve la meritate davvero. Godetevi un po’ di relax;

1 – Gemelli: sarà un weekend strepitoso, in cui i vostri desideri inizieranno a prendere forma. Il vostro desiderio di leggerezza, spensieratezza ed estate è sempre più forte e deve essere assecondato.