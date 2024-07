Oroscopo di oggi venerdì 12 luglio 2024: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi, venerdì 12 luglio 2024, e le previsioni per ogni segno zodiacale su amore, lavoro e fortuna.

Secondo le previsioni dell’oroscopo di oggi, i segni di fuoco saranno pronti ad amplificare le proprie emozioni. Il segno zodiacale più fortunato della giornata è la Bilancia, mentre il segno più sfortunato è lo Scorpione. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete: sarà difficile riuscire ad addolcirvi, ma cercate di non esagerare con la rigidità. Sarete più propensi a pensare al lavoro che ai sentimenti e non avrete neanche una grande fortuna;

Toro: siete pronti a fare qualsiasi pazzia per amore. Punterete tutto sui sentimenti e sulla passione e sarete davvero travolgenti, così come sarete innovativi e propositivi sul lavoro;

Gemelli: avete un gran bisogno di spensieratezza e leggerezza. Fa parte di voi, in questo periodo ancora di più. Sarete pronti a seguire i sentimenti e il lavoro passerà un po’ in secondo piano, ma sarete molto fortunati;

Cancro: nella giornata di oggi affioreranno molte emozioni che non provavate da tempo. Vi dedicherete alla famiglia e agli amici, mentre sul lavoro sarete un po’ tesi e distaccati;

Leone: sarete a dir poco geniali in ogni cosa che farete. Saprete valorizzare i vostri sentimenti e sarete anche pronti a rischiare sul lavoro, con le vostre intuizioni. Sarete molto fortunati;

Vergine: siete pronti per realizzare cose bellissime e mostrare la vostra determinazione, sia nei sentimenti che sul lavoro. La fortuna sarà sicuramente dalla vostra parte;

Bilancia: sarete pronti a mostrare la vostra bravura e le vostre capacità, grazie anche alla fortuna totalmente dalla vostra parte. Sarete al top sia sentimentalmente che professionalmente;

Scorpione: non è la vostra giornata, per quanto riguarda la fortuna, ma cercherete lo stesso di cavarvela. Difficoltà con i sentimenti e bisogno di ordine sul lavoro. Starà a voi trovar era giusta soluzione;

Sagittario: avrete una gran voglia di lasciarvi trascinare dai sentimenti e dalla passione. Avrete anche bisogno di novità, sul lavoro e nel privato. Sarete davvero felici di pensare a voi stessi;

Capricorno: la socialità vi metterà in grande difficoltà. Preferirete stare per conto vostro, magari con le cuffie alle orecchie, senza cercare a tutti i costi di comunicare con qualcuno;

Acquario: cercate di stare alla larga dai possibili fraintendimenti, sia con le persone che frequentate nel privato che sul lavoro. Sarete sicuramente bravi a risolvere qualsiasi situazione, dando come sempre il meglio di voi stessi;

Pesci: sarà una giornata davvero molto positiva. Sarete al top in amore, ma anche in amicizia e in famiglia. Sul lavoro sarete pronti a qualsiasi sfida, pieni di determinazione e di voglia di fare.