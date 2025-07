Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 14 al 20 luglio 2025 sono Leone, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Sagittario.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025, segno per segno:

Ariete: ottima settimana in vista per quanto riguarda il lavoro, diverse infatti saranno le soddisfazioni personali. In amore invece le cose andranno così così, possibili litigi e discussioni con il partner.

Toro: settimana di introspezione, è tempo di riflettere e capire cosa volete davvero dalla vostra vita ed è tempo di lasciare andare le paure e vivere davvero.

Gemelli: settimana di alti e bassi, non mancheranno momenti carichi di passione e romanticismo, ma anche altri fatti di litigi e incomprensioni. Qualche imprevisto di troppo sul lavoro.

Cancro: settimana nel complesso positiva, anche se non mancheranno i momenti no. Le stelle vi invitano però a non scoraggiarvi quando le cose non vanno, è tempo di tirare fuori gli artigli e lottare.

Leone: che settimana! Sia in amore che sul lavoro le cose andranno davvero a gonfie vele, questa sarà una di quelle settimane da segnarsi sul calendario e da ricordare per sempre.

Vergine: non sarà una settimana semplice, vi sembrerà che nulla vada come desiderate e che tutti siano pronti a mettervi i bastoni tra le ruote. Cercate quindi di fare attività stimolanti che vi distraggano.

Bilancia: grandi novità in arrivo! Alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una promozione, altri una proposta inaspettata da parte del proprio partner! Insomma, tenetevi pronti!

Scorpione: settimana a due facce, se in amore le cose procedono a gonfie vele, ottime anche le opportunità per i single, sul lavoro sarà una settima carica di imprevisti e difficoltà.

Sagittario: Venere in opposizione non promette nulla di buono, anzi potrebbe far vacillare diverse relazioni ma non è detto che ciò non sia un bene. Per alcuni di voi infatti è tempo di voltare pagina.

Capricorno: settimana così così, il nervosismo sarà quasi sempre presente e ciò si ripercuoterà sia sulle vostre relazioni interpersonali sia sul lavoro. Cercate di trascorrere più tempo possibile in mezzo alla natura.

Acquario: grandi novità in arrivo in amore! I single infatti potrebbero conoscere qualcuno di davvero super speciale, che potrebbe cambiare la vostra vita! Sul lavoro settimana tranquilla.