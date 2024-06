L’oroscopo di oggi svela l’influenza della Luna piena, soprattutto per il Cancro e il Capricorno. Il segno più fortunato sarà il Toro, mentre l’Ariete potrebbe affrontare qualche difficoltà.

Oroscopo di oggi: sabato 22 giugno

Ariete: la configurazione planetaria di oggi non è delle migliori. Cerca di non trattenere le emozioni. Se senti salire la tensione, prenditi un momento per te e rilassati.

Toro: i pianeti ti sorridono oggi. Con Venere e Mercurio al tuo fianco, sei carico di energia e buonumore, pronto a realizzare grandi progetti. Marte, presente nel tuo segno, ti dona una carica extra di vitalità.

Gemelli: i pianeti hanno recentemente salutato il tuo segno, ma Giove rimane a sostenerti. Anche se potresti sentire un po’ di noia, sfrutta questo tempo per ricaricarti. La tranquillità attuale ti prepara per tornare al centro dell’attenzione.

Cancro: con Venere, il Sole e Mercurio nel tuo segno, sei ben protetto, nonostante l’opposizione della Luna. Mantieni la calma, tra qualche giorno tornerai nella tua comfort zone, pronto per affrontare il mondo con nuova energia.

Leone: anche se potresti sentirti ignorato dagli astri, Giove è ancora dalla tua parte. Le sorprese possono arrivare quando meno te l’aspetti. Respira a fondo e abbi fiducia: qualcosa di positivo è in arrivo.

Vergine: oggi hai una marcia in più, grazie alla Luna. È il momento ideale per fare del bene a te stessa e all’ambiente.

Bilancia: la Luna piena non è favorevole, l’atmosfera di oggi può sembrare pesante. Se desideri evadere dalla realtà pensa che l’estate è vicina e, con un po’ di pazienza, troverai il tuo equilibrio.

Scorpione: approfitta della Luna piena per esplorare le tue emozioni e fare dichiarazioni d’amore appassionate. Se ti senti avventuroso, prendi in considerazione l’idea di partire per una breve vacanza e ricaricare le energie.

Sagittario: a meno che tu non senta il peso di Giove o Saturno, oggi sarà una giornata tranquilla. Prepara una serata rilassante con una buona cena e amici fidati. Le feste torneranno presto, ma oggi concediti un momento di riposo.

Capricorno: oggi sei sotto i riflettori, con la Luna piena che illumina il tuo cammino. Questa configurazione astrale ti rende non solo determinato e irrefrenabile, ma anche irresistibilmente affascinante.

Acquario: Marte in una posizione sfavorevole rende la tua pazienza piuttosto limitata oggi. Prenditi un momento per rilassarsi prima di affrontare nuove sfide.

Pesci: con la Luna piena e i pianeti in perfetta armonia, oggi ti senti imbattibile. Grazie alla tua naturale empatia e alla tua determinazione nel voler aiutare gli altri, ti trovi a dispensare consigli preziosi a chiunque ti chieda supporto.