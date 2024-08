Oroscopo di oggi, sabato 3 agosto 2024: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi, sabato 3 agosto 2024, svela molte novità per alcuni segni zodiacali. Il segno più fortunato della giornata è il Leone, mentre quello più sfortunato è lo Scorpione. Scopriamo tutte le previsioni segno per segno.

Ariete: sarete carichi di energia, soprattutto nel pomeriggio, con una grande voglia di avventura. Sarete particolarmente passionali e molto coinvolgenti anche sul lavoro;

Toro: sarete particolarmente coccoloni e molto romantici, per cui l’amore sarà al primo posto. Sarete anche molto testardi e questo potrebbe essere un problema sul lavoro. Datevi una regolata;

Gemelli: vi sentirete dei veri e propri adolescenti alle prime armi, con gli ormoni in subbuglio e le emozioni travolgenti. Sarete pronti per qualche avventura leggera;

Cancro: siete particolarmente romantici, da un lato, ma anche un po’ calcolatori. L’amore sarà importante, ma non una priorità, e sul lavoro sarete disposti a fare qualche compromesso;

Leone: come sempre, sarete i leader assoluti della giornata, con tanta voglia di stare al centro dell’attenzione e fare di tutto per farvi notare. L’amore sarà al top, ma sul lavoro ci vorrà molto impegno;

Vergine: sarete pieni di pensieri, ma la vostra mente sarà pronta a gestire ogni cosa. L’amore sarà soprattutto mentale e sarà d’aiuto anche per i vostri progetti;

Bilancia: sarete un po’ nervosi, soprattutto durante la mattinata. Nel corso della giornata dovrete trovare una soluzione per rilassarvi un po’ e mettere da parte il vostro nervosismo;

Scorpione: la fortuna non sarà dalla vostra parte, ma non vi farete fermare da questo. Avrete molti buoni propositi e cercherete di non essere completamente insopportabili;

Sagittario: farete tutto ciò che amate fare, cercando di coltivare le vostre più grandi passioni. Ci sarà qualche momento di stress, ma dovrete saper gestire la situazione al meglio;

Capricorno: il vostro scopo è quello di pianificare i vostri impegni, per cui cercherete di essere sempre pronti a gestire e organizzare tutto con grande precisione. Un atteggiamento che non andrà molto d’accordo con l’amore;

Acquario: per quanto riguarda l’amore, va bene qualcosa di leggero e spensierato, ma senza troppe aspettative e senza troppo impegno. Siete desiderosi di divertimento e avventure;

Pesci: durante la giornata meglio cercare di non discutere e di non farvi trasportare dal vostro nervosismo. Comunicate ma dosando bene le parole, senza attaccare gli altri.