L’oroscopo di venerdì 2 agosto 2024 svela molte novità per diversi segni zodiacali, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna. Il segno più fortunato della giornata è lo Scorpione, mentre quello più sfortunato è il Capricorno. Scopriamo tutte le previsioni per i segni zodiacali!

Ariete: vi sentirete un po’ persi e dovrete impegnarvi molto per ritrovare la strada giusta. Faticherete a connettervi in amore, mentre vi sentirete in stand by anche sul lavoro. Cercate di fare chiarezza;

Toro: sarete molto impegnati nella cura dell’ambiente e particolarmente sensibili verso argomenti molto delicati. L’amore sarà molto naturale, ma sarete un po’ troppo pretenziosi sul lavoro;

Gemelli: avrete voglia di viaggiare, stare in movimento, scoprire luoghi nuovi, con nuovi stimoli. Non saprete resistere all’amore e sarete pronti a dare il meglio di voi sul lavoro;

Cancro: per voi l’importante è partecipare e poter condividere le vostre emozioni, per questo intraprenderete nuove avventure che possano darvi un po’ di leggerezza. Sarete molto affettuosi in amore e punterete sulla collaborazione sul lavoro;

Leone: amate stare sotto i riflettori e avete sempre voglia di coinvolgere le persone. Sarete pronti per una giornata da leader, sia in amore che sul lavoro. Riuscirete a conquistare tutti;

Vergine: sarete molto empatici e con tanta voglia di comunicare. Riuscirete a capire e ascoltare gli altri e in amore sarete particolarmente vivaci. Sul lavoro cercherete come sempre di fare bella figura;

Bilancia: siete pronti a mettere tutti in riga, senza salvare nessuno. Sarete forse un po’ rigidi in questa giornata. Comandate a bacchetta l’amore e farete stare tutti sull’attenti sul lavoro;

Scorpione: sarete molto fortunati in questa giornata, pieni di energia e molto ispirati. In amore sarete pronti a utilizzare strategie che in passato hanno avuto successori entro sul lavoro riuscirete ad andare avanti senza troppa concorrenza;

Sagittario: non avrete sempre la risposta giusta, nonostante siate convinti di sapere tutti. L’amore non sarà una vostra priorità, mentre sul lavoro vi impegnerete al massimo;

Capricorno: la fortuna volterà le spalle, ma voi riuscirete a trovare il lato positivo grazie alle vostre emozioni. Sarete pronti a dare il meglio di voi sul lavoro, ma dovrete pensare anche all’amore;

Acquario: avrete un grande entusiasmo e sarete pronti a mostrare il meglio di voi e coinvolgere gli altri. L’amore andrà a gonfie vele e il lavoro sarà ricco di successi e soddisfazioni;

Pesci: sarete sorridenti e pronti a divertirvi e scherzare. La vostra compagnia sarà molto piacevole. Sarete circondati da sguardi pieni di amore, ma sul lavoro sarete un po’ sfuggenti, pronti a delegare.