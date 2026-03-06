Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 7 e 8 marzo 2026 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 7 e 8 marzo 2026 sono Gemelli, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Sagittario e Acquario.

Ecco l’oroscopo per il weekend 7-8 marzo 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: fine settimana da dedicare al relax e a ricaricare le energie in vista della prossima settimana. La stanchezza accumulata è infatti molta, c’è bisogno di tirare un pò il freno.

Toro: weekend nel complesso sereno, da dedicare alle vostre passioni e ai vostri hobby. Attenzione a un eccessivo nervosismo nella giornata di sabato, specie la sera.

Gemelli: passione e romanticismo saranno protagonisti sia sabato che domenica. Le cose con il partner non potrebbero infatti andare meglio, tanto che potrebbe scapparci una proposta di convivenza.

Cancro: fine settimana a due facce, se sabato sarà una giornata sottotono, caratterizzata da ansia e stanchezza, domenica tornerà il buonumore e vivrete una giornata molto appagante.

Leone: fine settimana no, litigi e discussioni potrebbero essere protagonisti in entrambi i giorni. Cercate di non prendervela con il partner per ogni piccola cosa.

Vergine: fine settimana all’insegna del divertimento e degli amici di sempre. Avete proprio bisogno di spensieratezza e allegria, dopo un periodo lavorativo davvero stressante.

Bilancia: ottimo fine settimana in vista, le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno, specie nella giornata di sabato, emozioni davvero impreviste e indimenticabili.

Scorpione: fine settimana così così, dopo una settimana molto produttiva, ma anche molto stressante, avete davvero bisogno di riposarvi al fine di vivere appieno i prossimi giorni.

Sagittario: fine settimana difficile, alcuni contrasti in famiglia verranno fuori e renderanno poco piacevole questo weekend. Anche in amore occhio alla troppa gelosia.

Capricorno: nel complesso sarà un weekend sereno e tranquillo assieme alle persone che amate. Domenica una bella gita fuori porta è quello che vi serve per rendere ancora più magico il weekend.

Acquario: saranno due giorni complicati per colpa di un contrattempo che potrebbe mandare all’aria tutti i vostri piano per questo weekend. Attenzione anche a malumori con il partner.