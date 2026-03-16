E’ tornato a casa senza premio Oscar, ma Timothée Chalamet, che era in lizza come Miglior Attore per “Marty Supreme“, si è reso comunque “protagonista”, con un capitombolo che ha già fatto il giro del web. Ecco cosa è successo.

Oscar 2026: niente premio per Timothée Chalamet

L’attore statunitense con cittadinanza francese, Timothée Chalamet, era tra i favoriti per la vittore dell’Oscar come Miglior Attore per il film “Marty Supreme”. Chalamet però è tornato a casa senza premio, che invece è stato vinto dall’attore Michael B. Jordan per la sua interpretazione ne “I peccatori.” Delusione quindi per la star di “Dune”, che si è presentato alla cerimonia di premiazione in total white con un paio di occhiali scuri. Ciò che non è passato inosservato è però quanto accaduto sul red carpet, con una caduta spettacolare da parte dell’attore. I dettagli.

Oscar 2026, capitombolo di Timothée Chalamet sul red carpet: la caduta dell’attore

Non ha vinto l’Oscar come “Miglior Attore“, ma Timothée Chalamet si è reso protagonista di un capitombolo sul red carpet. Non si sa esattamente cosa sia successo, anche perché esiste un unico frame che ha immortalato la caduta dell’attore, a testa in giù e gambe all’aria sulla scalinata rossa del Dolby Theatre, con gli addetti alla sicurezza che cercano di accompagnare una caduta scomposta e improvvisa che termina ai piedi dei fotografi, che non se ne accorgono.