La notte degli Oscar 2026 ha segnato una svolta storica per Paul Thomas Anderson, che dopo anni di candidature senza vittorie conquista finalmente il premio di ‘Miglior Film’ con Una Battaglia Dopo l’Altra. Tra grandi sorprese e riconoscimenti attesi, la serata ha celebrato talento, impegno e innovazione, consacrando registi, attori e autori che hanno definito il panorama cinematografico dell’anno. Ecco l’elenco di tutti i vincitori.

La notte degli Oscar 2026: Paul Thomas Anderson conquista Hollywood

La notte degli Oscar 2026 ha finalmente incoronato Paul Thomas Anderson come re della serata. Dopo undici candidature senza vittorie nella sua carriera, il regista di Magnolia e Il Filo Nascosto rompe il sortilegio portandosi a casa sei statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, per Una Battaglia Dopo l’Altra. L’opera, ispirata al romanzo Vineland di Thomas Pynchon, è una riflessione intensa sulle ferite del passato rivoluzionario e ha trionfato in un serrato confronto con Sinners – I Peccatori di Ryan Coogler. Nonostante le 16 candidature iniziali di Coogler, il suo film si è dovuto accontentare di riconoscimenti tecnici e creativi, tra cui la colonna sonora di Ludwig Göransson e la fotografia di Autumn Durald Arkapaw, prima donna e prima donna di colore a vincere in questa categoria.

Tra le sorprese della serata, spicca il premio per il Miglior Attore Protagonista: Michael B. Jordan supera al fotofinish Timothée Chalamet, regalando a Sinners il riconoscimento più prestigioso. La squadra di Anderson festeggia anche con Sean Penn come miglior attore non protagonista, assente alla cerimonia per impegni umanitari in Ucraina. Sul fronte femminile, i pronostici si sono confermati: Jessie Buckley è miglior attrice protagonista per Hamnet, mentre la veterana Amy Madigan vince come miglior attrice non protagonista per Weapons.

La conduzione di Conan O’Brien ha aggiunto ironia alla serata, intervallata da momenti di politica come l’appello di Javier Bardem per la Palestina e il discorso del team di Mr Nobody Against Putin, con il regista David Borenstein che ha messo in guardia sul rapido cambiamento politico americano, paragonandolo a quello russo degli inizi di Putin.

Con 6 statuette (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale) A Battle After Another è il film mattatore della serata degli #Oscar 2026.

Il regista Paul Thomas Anderson “Che serata, beviamoci un Martini…”@RSIonline pic.twitter.com/PI30TBEkp9 — Massimiliano Herber (@HerberMax) March 16, 2026

L’evento ha visto emergere anche altre eccellenze artistiche. Il premio per il Miglior Film Internazionale va a Sentimental Value di Joachim Trier, mentre l’Italia festeggia con Valentina Merli nella co-produzione del corto Two People Exchanging Saliva. Tra gli altri riconoscimenti principali: Paul Thomas Anderson si aggiudica anche la Miglior Sceneggiatura Non Originale, e Ryan Coogler porta a casa la Miglior Sceneggiatura Originale per Sinners. Nel settore tecnico, spiccano i premi a Frankenstein per scenografia, costumi e trucco, Avatar – Fuoco e cenere per effetti visivi, e F1 – Il Film per il sonoro. Il cinema animato celebra KPop Demon Hunters, vincitore sia del Miglior Film Animato che della Miglior Canzone Originale con Golden. Infine, tra i corti e documentari, a trionfare sono All the Empty Rooms e The Girl Who Cried Pearls, con un ex aequo per The Singers e Two People Exchanging Saliva.

La 98ª edizione degli Academy Awards conferma così il predominio di Anderson, suggellando una serata in cui talento, impegno e imprevisti si sono mescolati in un mix indimenticabile: “Una Battaglia Dopo l’Altra” non è solo un film, ma il simbolo di un riscatto cinematografico che attendeva da troppo tempo.

La notte degli Oscar 2026: l’elenco completo dei vincitori

Miglior film

Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), prodotto da Paul Thomas Anderson, Sara Murphy e Adam Somner

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior attore protagonista

Michael B. Jordan – I peccatori (Sinners)

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio (Hamnet)

Miglior attore non protagonista

Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior attrice non protagonista

Amy Madigan – Weapons

Miglior sceneggiatura non originale

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior sceneggiatura originale

Ryan Coogler – I peccatori (Sinners)

Miglior film internazionale

Sentimental Value (Affeksjonsverdi), regia di Joachim Trier (Norvegia)

Miglior film d’animazione

KPop Demon Hunters, regia di Maggie Kang e Chris Appelhans

Miglior casting

Cassandra Kulukundis – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior fotografia

Autumn Durald Arkapaw – I peccatori (Sinners)

Miglior scenografia

Tamara Deverell (scenografia) e Shane Vieau (arredamento) – Frankenstein

Migliori costumi

Kate Hawley – Frankenstein

Migliori trucco e acconciatura

Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey – Frankenstein

Migliori effetti visivi

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett – Avatar – Fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash)

Miglior montaggio

Andy Jurgensen – Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another)

Miglior sonoro

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizzo e Juan Peralta – F1 – Il film (F1)

Miglior colonna sonora originale

Ludwig Göransson – I peccatori (Sinners)

Miglior canzone originale

Golden (testo e musica: Ejae, Mark Sonnenblick, 24, Nam Hee-dong, Lee Yu-han, Joong Gyu-kwak e Teddy Park) – KPop Demon Hunters

Miglior documentario

Mr Nobody Against Putin, regia di David Borenstein

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms, regia di Joshua Seftel e Conall Jones

Miglior cortometraggio

The Singers, regia di Sam A. Davis and Jack Piatt

Two People Exchanging Saliva, regia di Alexandre Singh e Natalie Musteata

Miglior cortometraggio d’animazione

La jeune fille qui pleurait des perles, regia di Chris Lavis e Maciek Szczerbowski

Con questi Oscar, il cinema celebra ancora una volta l’eccellenza e la capacità di raccontare storie che emozionano e restano nel tempo. Tra conferme attese e sorprese, i vincitori di quest’anno dimostrano come talento, visione e passione continuino a fare la differenza sul grande schermo, confermando l’Oscar come il riconoscimento più ambito e simbolico dell’industria cinematografica.