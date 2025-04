Ottant'anni di storia della pizza fritta: la Masardona festeggia in piazza

Una tradizione che affonda le radici nel passato

La Masardona, storica friggitoria napoletana, ha celebrato i suoi ottant’anni con una festa indimenticabile in piazza San Pasquale. Fondata nel 1945, questa istituzione gastronomica ha saputo mantenere viva la tradizione della pizza fritta, un piatto che rappresenta non solo un simbolo culinario, ma anche un pezzo della cultura partenopea. La famiglia Piccirillo, che gestisce il locale da quattro generazioni, ha voluto rendere omaggio alle proprie origini e alla passione che ha guidato il loro lavoro nel corso degli anni.

Un viaggio tra ricordi e sapori

Durante l’evento, Salvatore, Enzo e Cristiano Piccirillo hanno condiviso aneddoti e ricordi legati alla loro storia familiare. “Mia nonna iniziò a fare le pizze fritte qui sul balcone per venderle nel quartiere”, ha raccontato Vincenzo, evocando immagini di un passato semplice ma ricco di significato. La Masardona non è solo un ristorante, ma un luogo dove si intrecciano storie di vita, passione e tradizione. Ogni morso di pizza fritta racconta un pezzo di storia, un legame con il territorio e con le generazioni che l’hanno preceduta.

Un evento che unisce la comunità

La festa in piazza ha attirato numerosi visitatori, desiderosi di assaporare le famose pizze fritte e di partecipare a un evento che celebra l’identità culturale di Napoli. La Masardona ha saputo trasformare un semplice piatto in un’esperienza collettiva, unendo persone di tutte le età in un’atmosfera di festa e convivialità. La musica, le risate e il profumo delle pizze fritte hanno riempito l’aria, creando un momento di gioia condivisa che ha reso omaggio a ottant’anni di storia e tradizione.