La modella 26enne Lottie Moss, sorella minore di Kate Moss, ha confessato di essere finita in ospedale dopo un’overdose di Ozempic: il farmaco contro il diabete utilizzato, a Hollywood, anche per dimagrire.

Lottie Moss e il farmaco Ozempic

Lottie Moss, durante un episodio del suo podcast Dream On, ha raccontato di aver fatto ricorso al farmaco qualche mese fa, in un periodo in cui non era contenta del sul peso. Ha iniziato a iniettarsi dosi adatte a una persona di 100 chili, ha usato il farmaco per due settimane passando da 60 chili a 57 in pochi giorni, poi a 54 e infine a 53.

Oltre ad aver avuto un calo di peso non salutare, la conduttrice del podcast ha raccontato che non si è mai sentita così male in vita sua: vomitava e aveva una nausea costante. A causa di questi, ed altri, sintomi ha subito un ricovero d’urgenza in ospedale:

“Ho un attacco epilettico causato dalla disidratazione. È stata la cosa più spaventosa che mi sia mai capitata in vita mia. Il mio viso e il mio corpo a un certo punto si sono completamente irrigiditi. È stato orribile”.

Il consiglio di Lottie Moss

Lottie Moss ha sempre parlato pubblicamente delle sue battaglie personali contro depressione e dipendenze e, anche questa volta, ha ritenuto opportuno rendere partecipi i suoi follower di quanto le è successo: