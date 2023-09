Kate Moss irriconoscibile alla luce del sole: la foto ha fatto il giro del web

La celebre top model Kate Moss è stata avvistata durante un pranzo con la famiglia a Londra e mentre fumava una sigaretta. In tanti, tra i fan, hanno affermato di aver stentato a riconoscerla.

Kate Moss irriconoscibile: la foto

Kate Moss è stata una delle icone più richieste del mondo della moda e oggi, a quasi 50 anni d’età, rimane comunque una delle top model più famose di sempre. Nelle ultime ore alcune immagini della modella hanno fatto il giro del mondo e hanno sollevato polemiche e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da New York Post (@nypost)

In particolare nelle foto in questione si vede Kate Moss mentre è intenta a fumare una sigaretta alla luce del sole, a Londra, e sul suo viso sono ben visibili i segni del tempo. La modella ha recentemente confessato di non voler smettere con il vizio del fumo e ha catturato l’attenzione con i suoi scatti senza trucco.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno preso le sue difese affermando che sarebbe comunque bellissima, ma in tanti sui social hanno aspramente criticato il suo aspetto.

Kate Moss: la vita privata della top model

La modella è madre di Lila Grace Moss Hack, che oggi come lei ha intrapreso la carriera di top model. Kate Moss ha alle spalle un matrimonio fallito e oggi non è dato sapere se sia impegnata sentimentalmente.