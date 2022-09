Kate Moss: “Johnny Depp ha tirato fuori i diamanti dalla fessura del c***”

Kate Moss ha svelato un retroscena inedito sulla sua storia con Johnny Depp.

Kate Moss ha svelato un retroscena inedito sulla sua storia d’amore con il divo hollywoodiano Johnny Depp.

Kate Moss: l’aneddoto su Johnny Depp

Di recente Kate Moss è intervenuta in collegamento con il tribunale della Virginia per prendere le difese del suo storico ex fidanzato, Johnny Depp, durante il processo che ha visto protagonista l’attore insieme all’ex moglie Amber Heard.

A seguire, a British Vogue, la top model ha svelato un retroscena inedito sulla sua storia con il divo.

Depp avrebbe regalato alla modella la sua prima collana di diamanti, che lei si sarebbe trovata a sfilare direttamente dal retro dei suoi pantaloni. “Quella collana di diamanti che mi ha regalato Johnny, sono stati i primi diamanti che ho posseduto. Li ha tirati fuori dalla fessura del c*lo”, ha svelato la top model, e ancora: “Stavamo uscendo a cena e lui ha detto: ‘Ho qualcosa nel sedere.

Puoi dare un’occhiata?’”.

Kate Moss: le parole in difesa dell’attore

Kate Moss ha smentito una storia portata da Amber Heard in tribunale e riguardante una presunta spinta che le sarebbe stata data da Johnny Depp durante la loro storia. Kate Moss ha dichiarato che, al contrario di quanto detto dall’attrice, il suo ex si sarebbe prodigato nel cercare di aiutarla. “Stavamo lasciando la stanza, Johnny se n’è andato prima di me e c’era stato un temporale.

Quando ho lasciato la stanza, sono scivolata giù per le scale e mi sono fatta male alla schiena”, ha svelato.