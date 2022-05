Johnny Depp, svolta nel processo contro Amber Heard: Kate Moss pronta a testimoniare

Kate Moss testimonierà nel processo che vede protagonisti Johnny Depp e Amber Heard.

Kate Moss è stata chiamata a testimoniare nel processo che vede protagonisti Johnny Depp e la sua ex moglie, Amber Heard. L’attore e la supermodella sono stati legati dal 1994 al 1997.

Johnny Depp: Kate Moss al processo

Anche Kate Moss è stata chiamata a testimoniare durante il processo che vede protagonista Johnny Depp e la sua ex moglie, Amber Heard, per presunta violenza domestica.

La top model è stata legata dal 1994 al 1997 a Depp e, all’epoca della loro storia, l’attore finì persino in carcere per aver distrutto una camera d’hotel a seguito di una lite avuta insieme a lei. Heard avrebbe inoltre menzionato Kate Moss affermando che avrebbe sentito dire che Depp l’avesse spinta dalle scale. Sulla questione al momento non sono emerse conferme e in tanti tra i fan dei due vip sperano di saperne presto di più.

Le altre ex dell’attore, come Wynona Ryder e Vanessa Paradis, hanno testimoniato in suo favore.

Le accuse di Amber Heard

Amber Heard e Johnny Depp si sono scagliati pesanti accuse reciproche e l’attrice, in tribunale, ha raccontato particolari scabrosi e sconcertanti delle presunte violenze subite dall’attore.

“Non sarei mai sopravvissuta”, ha dichiarato l’attrice: “se fossi rimasta sposata con il signor Depp”.

In tanti tra i fan e i colleghi del divo sono schierati dalla sua parte e sul web è partita una petizione per far sì che Amber Heard venga esclusa dal secondo film di Aquaman.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e non si sa ancora quale sarà l’esito del processo.