Una terribile notizia ha sconvolto la comunità di un piccolo paese della provincia di Padova che ha iniziato l’anno nel peggiore dei modi possibili con la scomparsa di una giovanissima abitante per cause da chiarire. Scopriamo chi era la piccola vittima.

Azzurra Breda, ragazzina ricca di passioni ed entusiasmo

Azzurra Breda, questo il nome della ragazzina dodicenne residente a Piove di Sacco, morta davanti agli occhi dei genitori Valentina e Mattia.

La giovane era una sportiva e da diversi anni aveva iniziato ad appassionarsi al pianoforte che praticava con costanza.

Azzurra si era recata una prima volta all’ospedale di Padova perché non si sentiva bene ma la situazione era poi tornata alla normalità e quindi fu dimessa.

“Non aveva patologie”, il commento dei familiari

La ragazzina si è sentita nuovamente male ed è stata portata d’urgenza al nosocomio della città veneta ma i dottori del reparto di pediatria non sono riusciti a salvarla.

“Non aveva patologie” il commento dei genitori che hanno richiesto un esame autoptico per stabilire le cause della morte.

Il sindaco del paese ha commentato la notizia come riportato da SkyTG24 – “La notizia, arrivata nella giornata di ieri, ha colpito e profondamente scosso tutta la comunità. Siamo vicini con sincero affetto alla famiglia in questo momento di dolore indicibile.”