Sono ore di incredulità, choc e grande dolore a Grosseto per la scomparsa di Massimo Del Pasqua. Il 55enne, padre di due figlie, è stato trovato morto nella sua casa nella frazione di Roselle: la prima a fare la terribile scoperta è stata la madre; lo aspettava per cena e non vedendolo arrivare lo ha raggiunto presso la sua abitazione.

É stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Trovato morto in casa dalla madre: Massimo era padre di due figlie

Il dramma ha colpito la comunità di Grosseto come un fulmine a ciel sereno. In queste ore, tra i festeggiamenti del Natale e l’attesa per l’arrivo del Capodanno, in città si piange la scomparsa di una persona molto amata. Si tratta di Massimo Del Pasqua, trovato senza vita nella sua abitazione: un passato da commerciante, faceva da tempo lavori stagionali lavorando, nel periodo estivo, pressu un camping. Per tale ragione era un volto molto conosciuto non solo dai cittadini ma anche dai turisti della costa maremmana.

A fare la drammatica scoperta è stata la madre: lo attendeva per cenare insieme ma non vedendolo arrivare lo ha raggiunto presso il suo domicilio in frazione Roselle e ha chiamato i soccorsi. Il decesso è stato dichiarato in loco dopo i vani tentativi di rianimazione ed il magistrato ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. Sembra che Massimo Del Pasqua, come riportato da La Nazione, non soffrisse di importanti patologie. Si ipotizza che possa essere stato colpito da un improvviso malore: il medico legame effettuerà a tal proposito i dovuti approfondimenti. I carabinieri si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso. Del Pasqua, padre di due figlie, era separato.