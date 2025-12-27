Leini, investito e ucciso a Natale: chi è il pirata della strada e cosa rive...

Natale tragico a Leini: identificato il pirata della strada che ha travolto e ucciso un 75enne, emergono i dettagli sul drammatico incidente.

La fuga dopo un incidente stradale può trasformare una tragedia in caso di cronaca giudiziaria. È quanto accaduto a Leini, dove nella notte di Natale un uomo di 75 anni è stato travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un pirata della strada. La svolta è arrivata nelle scorse ore con la confessione del responsabile.

Tragedia a Leini: 75enne travolto nella notte di Natale

Nella notte di Natale un uomo di 75 anni, Claudio Pogliano, è stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali alla rotonda tra via Lombardore e via Coppi. L’impatto lo avrebbe trascinato per oltre venti metri, provocandone la morte sul colpo. Dopo l’incidente, la vettura è fuggita senza prestare soccorso, lasciando la vittima senza aiuto. L’auto, una Fiat Grande Punto di proprietà della madre della conducente, è stata successivamente ritrovata dai carabinieri in una zona periferica del paese e posta sotto sequestro.

Travolto e ucciso a Natale, svolta nelle indagini: chi è il pirata della strada

Nel giorno di Santo Stefano, la ragazza di 21 anni alla guida si è costituita spontaneamente, confermando di essere la pirata della strada coinvolta. Come riportato da Today, a bordo dell’auto ci sarebbero stati anche il fratello ventenne della giovane e un’amica di 18 anni, entrambi denunciati per omissione di soccorso, mentre alla 21enne è contestato anche l’omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ivrea, cercano di chiarire tutti i dettagli della dinamica e il ruolo dei passeggeri durante il tragico incidente.