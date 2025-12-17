Dramma a Napoli, bengalese investito e ucciso: è caccia al pirata della strada

Dramma a Napoli, bengalese investito e ucciso: è caccia al pirata della strada

Dramma nel Napoletano, un bengalese di 25 anni è stato investito e ucciso da un pirata della strada. A nulla è servito l’intervento dei soccorsi.

Dramma a Napoli, bengalese investito e ucciso: è caccia al pirata della strada

Un bengalese di 25 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata in via Marconi, a Casavatore, in provincia di Napoli.

L’incidente è avvenuto nella notte, col bengalese che era in sella a una bici elettrica quando è stato travolto. La persona alla guida dell’auto è fuggita senza prestare soccorso. La vittima si chiamava Nayem Md, 25 anni ed era appunto originario del Bangladesh, ma residente in zona. Ora è caccia al pirata della strada.

Dramma a Napoli, donna investita e uccisa da un camion per i rifiuti

Un altro incidente mortale ieri sempre nel Napoletano, la vittima una donna di 77 anni, Anna Maria Guariniello, di Torre del Greco, investita a Ercolano da un camion per la raccolta dei rifiuti. L’uomo alla guida del mezzo è stato arrestato dopo sei ore di ricerche: è accusato di omicidio stradale. Si tratta di un operaio di 44 anni di Massa di Somma. Dopo aver investito la donna, il 44enne si era allontanato.