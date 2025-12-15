Tragedia a Napoli questa mattina, lunedì 15 dicembre 2025, dove un uomo di circa 50 anni si è lanciato da un ballatoio in piazza del Plebiscito, davanti a centinaia di persone. Indaga la polizia municipale.

Tragedia a Napoli, un uomo si lancia nel vuoto davanti a centinaia di persone

Probabile suicidio in piazza del Plebiscito a Napoli.

Un uomo di circa 50 anni si sarebbe infatti lanciato da un ballatoio su via Acton finendo sul marciapiede che affianca l’ascensore che collega la strada con la zona sovrastante. Il fatto è accaduto davanti a centinaia di persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia municipale, seguita dalla polizia scientifica.

Tragedia a Napoli, un uomo si lancia nel vuoto davanti a centinaia di persone: indagini in corso

Come abbiamo detto, un uomo di circa 50 anni è morto dopo essersi lanciato da un ballatoio di piazza del Plebiscito, finendo sul marciapiede. Secondo le telecamere, che hanno ripreso il tutto, si è trattato di un suicidio ma sono attualmente in corso le indagini da parte della polizia, che sta ascoltando i testimoni presenti in quel momento. La polizia scientifica ha già effettuato tutti i rilievi necessari. Come detto, dovrebbe trattarsi di suicidio.