I carabinieri di Cercola, in provincia di Napoli, durante un controllo hanno trovato ben 29 esplosivi “Cobra” e Cipolla” in un’auto, sulla quale viaggiavano due bambini di 2 e 10 anni, oltre ai loro genitori.

La confezione di ordigni, per ben 2 chili e mezzo di polvere pirica, aveva un potenziale esplosivo davvero enorme, e avrebbe potuto distruggere la vettura uccidendo dunque sia i bambini che i loro genitori, che sono stati arrestati.

Come abbiamo visto, i carabinieri di Cercola hanno trovato a bordo di un’auto una confezione contenente ben 29 ordigni “Cobra” e Cipolla”, per un potenziale esplosivo enorme. A bordo dell’auto c”erano due bambini di 2 e 10 anni oltre ai loro genitori che sono stati arrestati dalle forze dell’ordine. Il padre si trova in carcere, mentre la madre è ai domiciliari.