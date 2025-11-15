É drammatico il bilancio dei morti a seguito di un’esplosione che ha fatto letteralmente saltare in aria una stazione di polizia. L’incidente è avvenuto a Nowgam, nella regione del Kashmir, in India, e decine di soccorritori, agenti e vigili del fuoco sono accorsi per spegnere il rogo e fornire assistenza medica alle persone rimaste ferite. Come emerso dalle indagini, all’interno della stazione di polizia erano presenti degli esplosivi sequestrati e proprio loro sarebbero deflagrati provocando il disastro.

Esplode stazione di polizia per la deflagrazione di ordigni sequestrati: molti morti

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti lo scorso lunedì erano stati sequestrati alcuni ordigni nel corso di un raid delle forze dell’ordine, inviati ad una stazione di polizia di Nowgam per poter effettuare una serie di analisi scientifiche. Lo ha confermato, dopo l’incidente, il ​​direttore della polizia regionale Nalin Prabhat. Qualcosa è andato storto e all’interno della struttura si è verificata la violentissima esplosione che ha fatto saltare in aria l’edificio.

Nell’incidente sono morte almeno nove persone mentre si contano più di trenta feriti. “Purtroppo, durante questa analisi, intorno alle 23,20 ora locale, si è verificata un’esplosione accidentale”, ha sottolineato il funzionario di polizia. “Ogni ulteriore speculazione sulla causa di questo incidente è inutile”.