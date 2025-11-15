Una serie di esplosioni violentissime, poi gli incendi. É quanto accaduto nelle scorse ore in una zona industruale di Ezeiza, interessando diverse fabbriche dell’area, in quello che è uno degli incidenti più gravi, per intensità ed estensione, mai avvenuti in questa località poco distante da Buenos Aires. “Tenete le porte e le finestre chiuse ed indossate le mascherine per proteggervi”, è stato l’appello rivolto dalle autorità e dal primo cittadino alla popolazione, scossa per le deflagrazioni talmente intense da generare una tremenda onda d’urto.

Spaventose esplosioni ed incendi vicino a Buenos Aires: onda d’urto violentissima

L’esplosione è stata talmente violenta da andare a compromettere la visibilità della zona e poco dopo si sono innescati diversi incendi. La situazione è complessa: per avere un’idea della gravità dell’episodio basti pensare che decine di voli in arrivo all’aeroporto internazionale, che si trova non distante dalla zona dell’incidente, sono stati dirottati altrove oppure ritardati ed anche una delle strade di accesso allo scalo è stata bloccata, come confermato dall’agenzia Efe.

Gastón Granados, sindaco di Ezeiza, ha confermato che il rogo ha interessato vari stabilimenti del parco industriale specificando al canale di notizie TN che “uno di questi è un impianto chimico, i cui magazzini, contenenti materiali agricoli e fertilizzanti, hanno preso fuoco – ha detto – c’è anche un impianto di produzione di materie plastiche”. Da qui gli appelli rivolti alla popolazione affinché resti lontana dal luogo e si protegga: “Chiediamo alla popolazione di tenersi informata attraverso i canali ufficiali e, se si trova in aree in cui è visibile il fumo, di proteggersi con mascherine”.

Esplosioni e rogo nel parco industriale: il bilancio e le cause

Nel frattempo sono arrivati aggiornamenti in merito al bilancio dell’incidente: seppur ancora non confermati nel numero, si conterebbero almeno 15-20 feriti, non è chiaro se per le esplosioni o per il conseguente incendio. Come riportato da Afp il sindaco ha affermato che “le esplosioni e gli incendi scoppiati nelle diverse fabbriche sono di proporzioni enormi”.

Resta invece da chiarire cosa abbia scatenato l’esplosione: il sindaco ha spiegato che al momento non è nota. Le autorità, sono decine le squadre presenti sul posto, stanno cercando “di garantire la sicurezza della zona”. I feriti hanno riportato ustioni ma anche traumi multipli e sono molteplici i vetri delle finestre andati in frantumi per l’onda d’urto. Il ministero della Salute della provincia di Buenos Aires ha dichiarato in una nota: “In merito all’esplosione avvenuta stasera nella zona di Ezeiza, il Ministero riferisce che gli ospedali provinciali e comunali della regione stanno collaborando in una rete coordinata, pronti a ricevere e curare tutti coloro che potrebbero essere stati colpiti”.