Il maltempo in Sicilia continua a provocare danni e disagi, mettendo a rischio sia le persone sia le strutture storiche delle città. A Palermo, le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno causato il crollo di parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, ferendo una turista di 62 anni.

Maltempo in Sicilia: allerta e disagi

Il crollo si inserisce in un contesto di forte maltempo sull’isola. La Sicilia è interessata da un vortice afro-mediterraneo che da giorni porta temporali, fulmini e piogge intense. La Protezione Civile Regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per tutte le province, con particolare attenzione al rischio idrogeologico. Solo a Palermo Nord, nelle prime ore del giorno, sono caduti oltre 30 mm di pioggia in circa mezz’ora. Le autorità raccomandano prudenza e limitazione degli spostamenti non strettamente necessari, mentre diverse aree dell’isola continuano a registrare disagi per traffico e trasporti.

Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: turista ferita, le sue condizioni

Una turista di 62 anni è rimasta ferita a Palermo dopo il crollo di una parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, situata in via Maqueda. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì, a seguito delle abbondanti piogge che negli ultimi giorni hanno colpito la città, causando danni anche alla struttura dell’edificio religioso.

La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Policlinico, mentre le autorità locali hanno messo in sicurezza la zona circostante per evitare ulteriori rischi.