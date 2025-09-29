Pancia gonfia: cause e come eliminarla

La pancia gonfia è un problema comune ad ogni età, sia per gli uomini che per le donne. A volte, questa è una conseguenza naturale del cibo assimilato, altre volte persiste nonostante siano passate ore dall’ultimo pasto. Capire quali siano le cause di questo problema e attivarsi per affrontarlo, dunque, è fondamentale.

Pancia gonfia

La pancia gonfia non è necessariamente un problema di salute, anche se, in alcuni casi, può dipendere da un’intolleranza alimentare, come quella al lattosio, da squilibri ormonali, da un’alimentazione ricca di sodio e zuccheri o da alcuni sfizi che si è concessi durante le vacanze. In ogni caso, è sempre bene capire quali siano le cause della pancia gonfia, così da intervenire in maniera mirata ed eliminare il problema una volta per tutte.

La maggior parte delle volte, una dieta sana ed equilibrata ed un esercizio fisico moderato ma regolare sono sufficienti per tenere il fenomeno sotto controllo. Tuttavia, è necessario capire da dove partire e come muoversi per poterlo affrontare e superarlo definitivamente.

Pancia gonfia: consigli

Seguire un’alimentazione sana e svolgere regolarmente attività fisica può essere molto complicato, soprattutto quando si è alle prese giornalmente con il lavoro, le faccende domestiche, la famiglia e i ritmi serrati. Tuttavia, basta veramente poco per mantenersi in forma e, una volta stabilite delle regole, se rispettate, non solo terremo la pancia gonfia sotto controllo, ma anche la salute del nostro organismo ne risentirà in positivo.

Prima di tutto, torna a fare attività fisica o inizia a farlo. Non occorre andare per forza in palestra se non ne avete la possibilità, perché anche una semplice camminata o un giro in bicicletta, tutti i giorni, può riattivare il metabolismo.

Bevi almeno due litri di acqua al giorno e consuma regolarmente frutta e verdura. Questi alimenti non sono solo ricchi di fibre e aiutano con la regolarità intestinale, ma sono nutrienti essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo, in grado, tra le altre cose, di far perdere i liquidi in eccesso.

Non demonizzare i carboidrati. Assicurati di consumarli regolarmente, ma preferisci quelli integrali. Preferisci le proteine magre, limita il consumo di carne, soprattutto rossa. In ogni caso, che si tratti di proteine, carboidrati e ogni altra categoria alimentare, assicurati di variare sempre le tue fonti.

In una dieta equilibrata non può mancare il consumo regolare di grassi buoni, come olio d’oliva, avocado e frutta secca.

Limita, invece, il consumo di alimenti processati, zuccherati, ricchi di sale, bevande alcoliche o gassate, il fumo di sigaretta e ogni altro alimento o attività che può compromettere il tuo benessere psicofisico.

