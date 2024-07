Da qualche tempo, Paola e Chiara sono tornate ad esibirsi insieme. Non sono più una cosa sola come ai tempi dell’esordio, ma oggi hanno le idee chiare. Non sono neanche più disposte a condividere lo stesso uomo come invece è accaduto in passato.

Paola e Chiara hanno condiviso lo stesso uomo per 4 anni

Intervistata da Il Messaggero, Chiara Iezzi ha parlato della sua carriera. Oggi è tornata ad esibirsi con la sorella Paola, ma non sono più una cosa sola come negli anni Novanta. Sono cresciute e maturate, arrivando a seppellire l’ascia di guerra che nel 2013 le aveva costrette alla separazione artistica. Hanno vissuto anni particolari, che le ha perfino viste condividere lo stesso uomo, ma adesso hanno voltato pagina.

Le parole di Chiara Iezzi

Chiara ha raccontato:

“Io sono un po’ ribelle sì, ma fino a un certo punto. Come lei (Paola, ndr) sono soprattutto una gran lavoratrice e quando ho preso la decisione di fermarci è stato molto doloroso anche per me”.

La sorella ha dichiarato che “le insidie del successo si realizzano quando ti lasci sedurre dal fascino del maledetto” e lei ha aggiunto:

“Un po’ sì. Un lato un po’ più scuro, profondo e inconfessabile, ce l’abbiamo tutti. Non vorrei ricadere nel cliché sessuale, però ci sono tentazioni…”.

Paola e Chiara erano consapevoli di avere lo stesso uomo?

La tentazione ha un nome e cognome, quello dello stesso uomo che Paola e Chiara hanno condiviso per ben quattro mesi. Ne erano consapevoli? Pare di no, ma la Iezzi ci ha tenuto a sottolineare che “quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri”.