Se siete stati adolescenti o adulti in Italia tra il 2000 e il 2002, è impossibile che non abbiate sentito neanche una volta, in televisione o in radio, “Vamos a Bailar” o “Festival”, super hit del duo dance pop Paola e Chiara.

Dopo un periodo di fermo, le due sorelle Iezzi sono pronte a tornare, e per farlo hanno scelto il palco musicale più prestigioso d’Italia, quello del Festival di Sanremo, scelte da Amadeus.

Paola e Chiara, età

Paola e Chiara Iezzi sono due sorelle milanesi con la passione per la musica. Paola è nata nel marzo del 1974, ha quindi 48 anni. Chiara invece è nata nel febbraio del 1973. Questo è l’anno dei cinquanta, che festeggerà subito dopo il Festival di Sanremo.

In attività insieme dal 1996 al 2013, durante la loro separazione si sono dedicate a diversi progetti paralleli. Paola è diventata una richiestissima DJ e produttrice discografica, mentre Chiara si è dedicata alla recitazione, al teatro e al cinema. Attualmente vive tra Milano e Los Angeles.

Paola e Chiara a Sanremo

Non molti se lo ricordano, ma fu proprio il Festival di Sanremo a sancire il loro successo. Era il 1997, e loro vinsero la sezione Nuove Proposte con il brano “Amici come prima”.

Poi la pausa, nel 2013. Si parlò di una lite tra sorelle, di una distanza incolmabile. Dieci anni dopo tornano sul palco, questa volta tra i big, con il brano “Furore”.

Paola e Chiara canzoni

Nel loro repertorio, oltre alle già nominate “Vamos a Bailar”, “Festival” e “Amici come prima” anche “Viva el amor” e “Amoremidai”.