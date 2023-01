Dopo le critiche che l’hanno vista protagonista a causa dei suoi presunti “capricci da diva” a Sanremo, Chiara Ferragni ha postato una foto in cui la si vede posare per uno shooting in compagnia delle altre co-conduttrici.

Chiara Ferragni: la replica alle critiche

Nei giorni scorsi sono circolate indiscrezioni in merito a dei presunti “capricci da diva” usati da Chiara Ferragni a Sarenmo che, per questo motivo, si sarebbe guadagnata il soprannome tra gli addetti ai lavori di “Chiara Maestà”. In queste ore l’influencer, quasi a voler replicare alle polemiche sulla questione, ha postato alcune foto dello shooting in cui era ritratta insieme a Gianni Morandi, Amadeus e a Francesca Fagnani e Chiara Francini (come lei co-conduttrici alla kermesse).

“Siete pronti per Sanremo? Noi lo siamo! Paola Egonu Ci sei mancata”, ha scritto l’influencer taggando la pallavolista (anche lei attesa come co-conduttrice alla kermesse).

Le critiche

Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni in merito ad alcune assurde pretese avute dall’influencer al suo arrivo a Sanremo.

Sembra infatti che Chiara Ferragni abbia preteso di farsi scattare solamente foto “in solitaria” e non con le altre conduttrici e che abbia richiesto inoltre una stanza privata nei pressi della sala stampa dove potersi rilassare tra un’intervista e l’altra. Al momento l’influencer non ha replicato direttamente alle polemiche in circolazione, ma le sue ultime foto sembrano essere uno smacco alle ipotesi in circolazione. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? I fan sono curiosi di saperne di più.