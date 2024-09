Paola Marella è scomparsa e nel mondo dei vip il dolore è palpabile. Tutti i suoi colleghi la commemorano in questo modo.

La notizia improvvisa del decesso di Paola Marella ha scosso il mondo dell’industria televisiva. La celebre presentatrice di Real Time e architetto si è estinta ieri a 61 anni, a causa di una forma avanzata di cancro al seno. Marella ha sempre celato la sua malattia, continuando a condividere video sui suoi canali social fino a quattro giorni prima della sua dipartita, mostrando sempre l’eleganza e lo stile che l’hanno resa una figura inconfondibile nella televisione italiana. L’annuncio della sua morte ha colpito come un tuono a ciel sereno i suoi amici e colleghi più prossimi, che adesso la commemorano affettuosamente, condividendo ricordi preziosi. Abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei tributi più commoventi voluti dagli attori del mondo dello spettacolo, in onore di Paola Marella. Tanti si stanno unendo al ricordo di Paola Marella, tra cui Carla Gozzi e Alba Parietti. Carla Gozzi, collega storica e amica intima di Marella, è stata la prima a dedicarle un tributo speciale. Entrambe le donne hanno contribuito al trionfo di Real Time, diventando icone dello stile televisivo. Gozzi ha scritto una lettera concisa che inizia con le parole “Cara Paola, mia amica”, ricordando i momenti di gioia che hanno condiviso, e assicurando che l’energia di Paola risiederà per sempre nel suo cuore. Anche Enzo Miccio, wedding planner e anch’egli presentatore di Real Time, ha dedicato un lungo commento alla “sua Paolina”. Le risate fuori dalle telecamere, la complicità sul set, sono stati celebrati da Miccio, per commemorare quanto il loro lavoro congiunto abbia contribuito a rivoluzionare la televisione. Infatti è stato grazie a Enzo, Paola e Carla che Real Time ha preso forma nel 2005.

Alba Parietti ha pubblicato su internet una foto scattata durante una vacanza a Formentera con Paola Marella, evidenziando il loro legame di amicizia profonda e duratura, caratterizzata da lunghi colloqui telefonici, nonostante la distanza geografica. In seguito alla scomparsa di Marella, importanti giornali e stazioni radio si sono uniti nel porgere le loro condoglianze a marito e figlio. Claudia e Azzurra, le “social girls” che gestivano i social network dell’architetta, hanno lasciato un commovente messaggio sull’ultimo post del profilo di Paola, esprimendo la loro gratitudine per gli anni trascorsi a lavorare insieme. Il loro ricordo sottolinea la generosità di spirito di Paola e la sua competenza professionale. Hanno descritto come, negli anni di stretta collaborazione, la loro relazione si è evoluta da una semplice collaborazione lavorativa a un’amicizia profonda e sincera. Affermano che, sebbene l’ambiente digitale fosse estraneo a Paola, ella ha sempre avuto il desiderio di comunicare con le persone, condividendo le sue passioni. Questo è stato possibile grazie alla sua naturalezza, professionalità, senso dell’umorismo e affabilità, qualità che mancheranno molto. Lavorare con Paola non era meramente un lavoro, ma un’opportunità per condividere conversazioni, idee, riflessioni e anche sogni. Inspiegabilmente, nonostante i momenti di difficoltà, il suo sorriso è rimasto inalterato e la sua positività invariata. Marella ha vissuto con una leggerezza che non era superflua, ma rifletteva la forza silenziosa di trovare bellezza anche nelle giornate più buie.

I social per te non sono mai stati un palcoscenico per creare un’immagine falsa o per cercare consensi facili, bensì un luogo dove hai potuto esprimerti liberamente. Hai condiviso con noi le tue passioni e offerto uno sguardo delicato e riservato sulla tua vita personale, così come il tuo profondo amore per la splendida famiglia che hai. È stato toccante vedere come la tua comunità abbia recepito tutto ciò, rivelando l’autentico affetto che ha per te. Ti hanno ammirato per la tua eleganza innata e quel sorriso contagioso con cui hai sempre saputo diffondere ottimismo ad ogni “buongiorno”. Hai voluto che non fossimo drammatiche, e così faremo. Ma permettici di esprimere quanto ti abbiamo apprezzato in questi anni e quanto la tua tenacia e coraggio resteranno un riferimento per noi, e per tutti coloro che ti hanno visto affrontare anche questa tempesta con la forza che solo tu potevi mostrare. Il nostro caloroso abbraccio va ora a Domenico e Nicola e a tutta la tua meravigliosa famiglia. Noi continueremo a camminare ed tu sarai sempre al nostro fianco. Ti vogliamo bene Paola, sei una donna meravigliosa. Con affetto, le tue ragazze social Claudia e Azzurra.