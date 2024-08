Paola Perego ha parlato della malattia che ha dovuto affrontare, raccontando quali sono le sue condizioni di salute.

Paola Perego ha parlato del tumore al rene

Paola Perego oggi può tirare un sospiro di sollievo dopo il terribile incidente del marito Lucio Presta, che ha perso il controllo del trattore che stava guidando, che gli è caduto addosso. “Vivo per miracolo” ha dichiarato l’agente dei vip in un’intervista. La moglie Paola Perego gli è stata accanto tutto il tempo. Questo, come lei stessa ha raccontato, è stato l’ultimo degli eventi che ha dovuto affrontare durante l’ultimo anno, per lei particolarmente difficile. La conduttrice, lo scorso gennaio, ha scoperto di avere un tumore al rene.

Il racconto di Paola Perego e le sue condizioni di salute

Paola Perego, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato come sta vivendo questa estate prima di tornare alla sua routine con una nuova edizione di Citofonare Rai 2 con Simona Ventura. Si sta godendo qualche giorno di vacanza per riprendersi da un anno particolarmente difficile, iniziato con le costole rotte durante Ballando con le stelle poi il problema al rene. “Mi sono ripresa, non ho dovuto fare terapie e sono sotto controllo” ha spiegato la conduttrice, spiegando che la prevenzione le ha salvato la vita e che ora sta meglio.