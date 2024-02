Circa un mese fa, Paola Perego aveva postato una foto dall’ospedale in cui rivelava a tutti i suoi followers di essere stata operata per un tumore al rene. Dopo qualche settimana dall’intervento, la conduttrice della Rai è stata ospite nello studio di ‘Verissimo‘ per parlare, tra le altre cose, di questa spiacevole esperienza.

Verissimo, Paola Perego racconta il tumore: la scoperta

“Sono reduce da un cancro, non è stato facile. Ora sto bene” – spiega la Perego a Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di ‘Verissimo’ – “Ho fatto un normalissimo controllo e hanno visto qualcosa che non andava al rene. Poi la diagnosi di carcinoma. Mi sento una privilegiata perché posso fare privatamente i controlli ogni anno”. La conduttrice Rai lancia anche un importante messaggio a tutti i telespettatori: “La prevenzione è importante, può salvare la vita. Ho scoperto il tumore solo facendola, altrimenti forse si sarebbe ingrandito”.

Verissimo, Paola Perego racconta il tumore: le difficoltà

Al momento della scoperta non è stato facile metabolizzare quanto accaduto. Questo racconta la Perego a Silvia Toffanin raccontando quelle settimane travagliate: “Non l’ho realizzato subito, ma dopo l’intervento. Adesso sto ancora elaborando il fatto di aver avuto il cancro. Pensi sempre che possa accadere solo agli altri, è abbastanza shockante. I miei figli erano spaventati“.