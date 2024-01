Paola Perego operata per un tumore a un rene

Paola Perego operata per un tumore a un rene

Scrive Paola Perego di essersi sottoposta a "nefrectomia parziale per una neoplasia"

Paola Perego ha postato una foto dall’ospedale in cui rivela di essere stata operata per un tumore al rene.

L’annuncio sui social

Insieme alla fotografia dall’ospedale, scrive la conduttrice 57enne: “Ringrazio il prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita.”

La rivelazione di Paola Perego ha sconvolto i fan, dal momento che l’annuncio è arrivato poche ore dopo la diretta di Citofonare Raidue, dove Perego era stata presente come al solito e in cui non era trapelata alcuna avvisaglia della malattia.

La solidarietà dai colleghi

Sono stati tantissimi i messaggi di auguri da parte di fan e colleghi sotto il post. Tra questi troviamo Simona Ventura che le scrive: “Forza Paola”

Ancora, Ezio Greggio le manda lo stesso incoraggiamento, mentre Mara Venier commenta con un cuore rosso.

Lorella Cuccarini le invia un abbraccio e anche Paola Turci, Francesca Barra, Carmen Russo ed Elisabetta Gregoracci si uniscono negli auguri e negli incoraggiamenti.